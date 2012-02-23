130 شبکه ماهواره ای علیه انتخابات/ گروه های ضد انقلاب هم پیمان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری عصر پنجشنبه در جمع فرمانداران شرق هرمزگان در میناب بیان داشت: بر اساس اطلاعات بدست آمده بالغ بر 130 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان از گروه‌های مختلف ضد انقلاب و سلطنت طلب‌ها و اپوزیسیون خارج نشین برای رصد کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران و تضعیف نظام اسلامی با یکدیگر هم پیمان شده‌اند.

وی نسبت به سوء استفاده برخی افراد از انتخابات و اقدام به نشر شایعات با استفاده از نظر سنجی های بی پایه هشدار داد و تاکید کرد: با آگاهی و آرامش خاطر این واقعه مهم را مدیریت کنید و تمام وقایع را بصورت لحظه به لحظه گزارش کنید.

بامری با بیان اینکه هشت روز بیشتر تا خلق حماسه ای دیگر توسط مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی باقی نمانده، عنوان کرد: حضور حد اکثری مردم در انتخابات و امانتداری محور اصلی برنامه کاری ما است.

بامری افزود: براساس قانون و مقررات با همه کاندیداها رفتار و از برخوردهای گزینشی با آنان پرهیز کنید.

وی ادامه داد: مکانهای مشخص شده برای استقرار شعب اخذ رای را تغییر ندهید.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان اضافه کرد: فرمانداران تلاش کنند تا قبل از شروع انتخابات تمام مسائل و مشکلات موجود را جمع بندی و رفع کنند.

بامری عنوان کرد: بیشترین آمار شعب اخذ رای سیار به دلیل گستردگی منطقه و وجود راه های صعب العبور به شرق استان اختصاص پیداکرده و نیاز به خودروهای مخصوص این راه ها در این حوزه انتخابیه بیشتر احساس می شود.

وی با اشاره به سابقه حضور پرشور مردم در اکثر انتخابات اظهار داشت: 400 هزار تعرفه در اختیار حوزه انتخابیه شرق قرار خواهد گرفت که با مدیریت صحیح این مقدار تعرفه پاسخگوی حضور مردم در این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و حوادث پس از آن بیان داشت: دشمنان و معاندان نظام همواره به دنبال طراحی سناریوهای جدید برای ضربه زدن به نظام هستند.

بامری افزود : مردم باحضور بی‌نظیر خود در راهپیمایی 22 بهمن تمام فرضیه های دشمنان را به هم زدند تا آنان همه امیدشان به انتخابات پیش رو باشد.

وی ادامه داد: جریان فتنه و گروه‌های ضد انقلاب با هم‌صدایی با منافقان با طرح مسایلی نظیر وجود گرانی و افزایش قیمت‌ها در کشور به دنبال مایوس کردن مردم و عدم حضور آنان در پای صندوق‌های رای و زیر سوال بردن مشروعیت نظام هستند.

بامری در ادامه بیان داشت: دشمن با طرح مباحث اختلاف قومیتی برای جلوگیری از حضور مردم در انتخابات تلاش میکند که توجه و هوشیاری فرمانداران به عنوان روسای شورای تامین این دسیسه دشمن را نیز بی اثر خواهد کرد.