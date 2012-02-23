لیست جبهه متحد اصولگرایان استان فارس اعلام شد

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و رقابت مطلوب در حوزه سروستان، کربال و کوار نامزدی را معرفی نمی کند.

مجید فروردین تصریح کرد: همچنین نامزد جبهه متحد اصولگرایان در حوزه نورآباد ممسنی متعاقبا اعلام می شود.

در حوزه انتخابیه شیراز "سید حسین ذوالانوار"، "ضرغام صادقی"، "محمدعلی شیخی" و "جعفر قادری" به عنوان نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شدند.



در حوزه انتخابیه آباده و بوانات، "رحیم زارع"، در حوزه انتخابیه استهبان و نی ریز "محمد سقایی" در حوزه انتخابیه اقلید، "الیاس طاهری"، در حوزه انتخابیه جهرم، "محمدرضا رضایی کوچی"، در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، "نبی الله احمدی" و در حوزه انتخابیه سپیدان "سید عنایت الله هاشمی" نامزدهای جهه متحد استان فارس خواهند بود.



همچنین در حوزه انتخابیه فیروز آباد - قیر - کارزین و فراشبند، "سید یونس موسوی سرچشمه"، در حوزه انتخابیه کازرون، "شاهین محمد صادقی" در حوزه انتخابیه لارستان و خنج، "جمشید جعفرپور"، در حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، "علی اکبر قبادی"، در حوزه انتخابیه لامرد و مهر، "سید موسی موسوی" و در حوزه انتخابیه فسا، "محمدحسن دوگانی" نامزدهای مورد حمایت جبهه متحداصولگرایان معرفی شدند.