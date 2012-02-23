رسانه ها در انتخابات پیش قراولان عرصه فرهنگی خواهند بود

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی حضور مردم پای صندوق های رأی از واجباتی است که امام راحل نیز آن را واجب تر و ارجح تر از تکالیف دینی برشمرده اند.

وی افزود: حضور حداکثری تضمن کننده و حافظ نظام خواهد بود و هرچه تعداد آراء بیشتر باشد بر صلابت حکومت اسلامی افزون تر خواهد شد.

آشنا نقش رسانه ها را در انتخابات بی بدیل دانست و گفت: رسانه ها در بحث انتخابات پیش قراولان این عرصه خواهند بود و بزرگترین مشی برای ترغیب به پای صندوق های رأی مطبوعات و رسانه ها خواهند داشت.

وی ادامه داد: رسانه ها با اطلاع رسانی به موقع ، تبیین دستاوردهای نظام، تشریح حساسیتها در شرایط زمانی و مکانی مختلف، آگاهی بخشی عموم و آحاد مردم، ایجاد روحیه امید و باور و آگاه سازی به خاطر ترفندهای دشمن در مقابل تفکر اسلام ضرورتی انکار ناپذیر است.

این مسئول در خصوص طلوع انقلاب اسلامی و نقش آن در کشورهای پیرامونی و منطقه ای افزود: با شکل گیری انقلاب اسلامی گفتمان جدید در دنیا زنده شد که به حمایت از مستضعفان و نابرابری انسانها پرداخت و عدالت، وحدت، همدلی و امید را در آحاد مردم جامعه ایجاد کرد.

آشنا در باره نقش فرهنگ در امر مهم انتخابات نیز عنوان کرد: در این حوزه با ساخت یک فیلم، یک اثر تجسمی می توان ضرورت و اهمیت موضوع انتخابات را فرهنگ سازی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خطاب به کلیه دستگاههای فرهنگی نیز اشاره کرد: آنچه مهم تلقی می شود آن است که در انتخابات سرنوشت ساز دستگاههای فرهنگی باید در به تقویت ارزشهای جامعه و روحیه امید کمک کنند.