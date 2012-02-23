نمایندگان فرهنگی شهرهای ایران باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی بیات در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداریهای استان البرز که ظهر پنج شنبه در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: برای تحقق این امر می توان اردوی بازدید از حوزه معاونت فرهنگی شیراز، مشهد را برگزار کرد و خلاقیت و کارهای نو که در این شهرها به کار رفته استفاده کرد.



مدیر شهرداری ماهدشت ادامه داد: این بازدید و اردوها سبب خلاقیت و فکرهای جدید می شود.



وی در خصوص شناسایی شهروند نمونه افزود: استفاده از لفظ و لغت نمونه خوب نیست به دلیل اینکه نمونه کاملترین لغتی است که از آن استنباط می کنیم، باید شهروندان موفق و یا برتر بگذاریم و گفتن اینکه فقط 10 شهروند نمونه در این شهر وجود دارد جالب نیست.



مدیر شهرداری ماهدشت بر ارتقاء جایگاه معاونتهای فرهنگی و استمرار جلسات تاکید کرد و گفت: مسائل مثبت و منفی شهروندان ماهدشت بروی کرج تاثیرگذار است بنابراین توجه به مسائل و مشکلات این شهر همانند توجه به مشکلات ماهدشت است.



بیات با بیان اینکه نمایندگان فرهنگی نیازمند به هم اندیشی و همکفری باید یکدیگر هستند، اضافه کرد: مباحث فرهنگی شهرها و شهرداری بسیار گسترده است.