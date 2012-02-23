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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

یک ارتوپد:

جراحی اولین و آخرین راه درمان آسیبهای رباطی است

جراحی اولین و آخرین راه درمان آسیبهای رباطی است

یک متخصص ارتوپدی گفت: شایعترین آسیبهای رباط قسمت داخلی زانو بدون عمل جراحی ترمیم نمی یابند در اکثر مواقع هم با جراحیهای پیچیده درمان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عطا مشیر آبادی در حاشیه دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو ،آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی گفت: آسیب دیدگیهای رباطی در مراحل اولیه قابل تشخیص نیستند و در اکثر مواقع ناپایدار هستند و راههای درمانی کمی برای درمان وجود دارد ولی جراحی آسیبهای رباط داخلی زانو در اکثر مواقع موفقیت آمیز و بدون عوارض هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: اخیرا با شناسایی این منطقه درمانهای جدیدی ارائه شده که در حقیقت آخرین روش درمانی آسیبهای رباطی است که جراح ارتوپد بیمار را به زندگی عادی برمی گرداند.

این فلوشیب زانو با بیان اینکه تحقیقات در زمینه راههای درمانی این آسییبها امیدوار کننده بوده تصریح کرد: در روشهای درمانی که برای این قبیل آسیبهای رباطی به طور معمول صورت می گیرد بازسازی کامل و آناتومیک رباطهای پاره شده این منطقه است که در حقیقت جز آخرین تحقیقات صورت گرفته راههای درمانی ارائه می شود. همچنین عوامل نگهدارنده و پروتزهایی که استفاده می شود دارای کمترین عوارض هستند و فرد آسیب دیده با کمترین درد و خونریزی درمان می شود.

دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی از تاریخ 2 اسفند در سالن همایشهای بین المللی کیش آغاز به کار کرد و عصر فردا 5 اسفند به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 1541834

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