طراحی پل زیر گذر آیت الله طالقانی با کاشیکاری و نمادهای اسلامی

پیمان بضاعتی پور با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طراحی پل زیر گذرآیت الله طالقانی مدت سه ماه به طول انجامید و از کارشناسان ارشد حوزه زیباسازی در حوزه معماری منظر و گرافیک دعوت شد تا در کمیسیون زیباسازی در خصوص طراحی این زیرگذر تبادل نظر کنند.

وی افزود: پس از تصویت طرح از سوی کارشناسان خبره به پیمانکار واگذار و در مدت زمان دو ماه به اتمام رسید و یکی از طرح هایی است که در کشور حرفی برای گفتن دارد و این امر می توان در مقایسه با سایر آثار طراحی شده در نقاط مختلف شهری بررسی کرد.

این کارشناس حوزه زیباسازی شهر درباره مواد و مصالح بکار رفته در طراحی این زیرگذر نیز عنوان کرد: بخش اعظم این زیر گذر از آرگ با نماد معماری اسلامی، شمسه، رنگ فیروزه ای، خورشید، رنگین کمان، نورپردازی ویژه با لوکس نور بالا و... تشکیل داده اند که در نوع خود حرف های زیادی برای گفتن دارند.

آسیب شناسی سیمای شهر کرج / پنج المان آبنما تا اواخر اردیبهشت راه اندازی می شود

مدیرزیباسازی شهرداری کرج برنامه های این مرکز را در حوزه زیباسازی شهری را برشمرد و گفت: برنامه های مختلفی به منظور زیباسازی و مبلمان شهری در دستور کار قراردارد و تا اواخر سال آینده هشت المان آبنما در کرج راه اندازی خواهد شد.

وی با اعلام این خبر افزود: در سال آینده برنامه های بلند مدت و کوتاه مدتی به منظور زیباسازی شهر کرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: آسیب شناسی سیما و منظر شهری شامل مبلمان و چهره شهر کرج و تهیه طرح های مطالعاتی در خصوص بهبود کیفیت سیمای منظر شهری از جمله برنامه های بلند مدت سازمان زیباسازی شهری در سال 91 خواهد بود.

بضاعتی پور گفت: طراحی و احداث پنج المان آبنمای پورتابل تا اواخر اردیبهشت نیز از برنامه های کوتاه مدتی است که تعداد المان های شهر کرج را به هشت المان ارتقا خواهد داد.

وی ایجاد این آبنماها در سطح شهر کرج و آسیب شناسی سیمای شهر کرج را در داشتن شهری زیبا و ارتقای روحیه شادی و نشاط در میان شهروندان این شهر مهم برشمرد.