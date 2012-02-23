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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

یک متخصص ارتوپدی:

جراحی آسیبهای خلفی در بین ورزشکاران شایعتر است

جراحی آسیبهای خلفی در بین ورزشکاران شایعتر است

یک فلوشیب جراحی زانو تاکید کرد: همانطور که می دانیم رباط های صلیبی خلفی مانع از جابه جایی استخوان ساق از ران به طرف عقب می شود ولی امروزه با توجه به افزایش تعداد ورزشکاران در کشور آسیبهای این رباط بیشتر مشاهده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رضا یزدی در حاشیه دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو ،آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی گفت: در هرچند در مقایسه با آسیبهای رباطی صلیبی قدامی آسیبهای خلفی کمتر شایع است. اما به دلیل عوارض مربوطه و بالا رفتن نیاز ورزشکاران امروزه جراحی این رباط بیش از گذشته انجام می شود.

این متخصص ارتوپدی افزود: دو روش جراحی برای بازسازی این رباط وجود دارد که در روش اول به طریق آرتروسکوپی و با ایجاد تونل در استخوان ران و ساق است.

یزدی گفت: همچنین در روش دوم که با روش آرتروسکوپی هم قابل انجام است رباط پیوند زده شده با قطعه ای از استخوان پشت استخوان ران ثابت شده و ادامه آن در تونلی که در استخوان ران زده می شود فیکس می شود. هر کدام از این روشها دارای معایب و محاسنی هستند ولی در هر دو روش بیمار بعد از جراحی می تواند زندگی طبیعی خود را داشته باشد.

دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی از تاریخ 2 اسفند در سالن همایشهای بین المللی کیش آغاز به کار کرد و عصر فردا 5 اسفند به کار خود پایان خواهد داد.
کد مطلب 1541839

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