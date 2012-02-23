جراحی آسیبهای خلفی در بین ورزشکاران شایعتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رضا یزدی در حاشیه دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو ،آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی گفت: در هرچند در مقایسه با آسیبهای رباطی صلیبی قدامی آسیبهای خلفی کمتر شایع است. اما به دلیل عوارض مربوطه و بالا رفتن نیاز ورزشکاران امروزه جراحی این رباط بیش از گذشته انجام می شود.

این متخصص ارتوپدی افزود: دو روش جراحی برای بازسازی این رباط وجود دارد که در روش اول به طریق آرتروسکوپی و با ایجاد تونل در استخوان ران و ساق است.

یزدی گفت: همچنین در روش دوم که با روش آرتروسکوپی هم قابل انجام است رباط پیوند زده شده با قطعه ای از استخوان پشت استخوان ران ثابت شده و ادامه آن در تونلی که در استخوان ران زده می شود فیکس می شود. هر کدام از این روشها دارای معایب و محاسنی هستند ولی در هر دو روش بیمار بعد از جراحی می تواند زندگی طبیعی خود را داشته باشد.

دومین کنگره دو سالانه بین المللی جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی از تاریخ 2 اسفند در سالن همایشهای بین المللی کیش آغاز به کار کرد و عصر فردا 5 اسفند به کار خود پایان خواهد داد.