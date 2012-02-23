  1. استانها
  2. اصفهان
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

آیت الله حسین مظاهری:

مجمع دائمی اخلاق پزشکی در نظام سلامت شکل بگیرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت‌الله العظمی حسین مظاهری در پیامی به دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی گفت: تشکیل یک نهاد و مجمع دائمی اخلاق پزشکی در سیستم سلامت کشور امری لازم و شایسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسن مظاهری ظهر پنج شنبه در دومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی به ایراد پیام آیه الله العظمی حسین مظاهری پرداخت.

در این پیام آمده است: تشکیل یک نهاد و مجمع دائمی اخلاق پزشکی که رسالت تبیین و تنقیح مبانی و روش‌ها و اهداف اخلاق پزشکی و توسعه و گسترش اندیشه اخلاق پزشکی و نظریه‌پرداز در این زمینه و پاسخگویی به چالشها و پرسشهای اساسی مطرح در این حوزه را بر عهده داشته باشد، امری لازم و شایسته است.

در پیام رئیس حوزه علمیه اصفهان آورده شده است: اگر چه ظهور این تحولات جدید و سریع در علوم پزشکی به طور طبیعی مسائل و پرسش‌های اخلاق پزشکی را به شدّت گسترش داده است و پدیده‌های نوظهوری مانند پیوند اعضاء باروری‌های آزمایشگاهی و تلقیح مصنوعی، شبیه‌سازی، ژن‌درمانی، تولید و بهره‌برداری از سلول‌های بنیادین و ده‌ها نظایر آن، هر یک، پرسش‌ها و پژوهش‌های جدیدی را چه در حوزه احکام و دستورالعمل‌های فقهی و حقوقی و چه در حوزه باورها و هنجارهای اخلاقی به وجود آورده‌اند اما اگر بخواهیم اصولی را به عنوان ارکان اساسی اخلاق پزشکی، احیاء و بیان کنیم، بی‌تردید باید بر سه رکن زیر بنایی، انگشت تأکید بگذاریم.

آیت الله مظاهری در این پیام تصریح کرده است: روشن است که حکومت و دولت باید به طور شایسته و بایسته، معیشت و امور زندگی و حرفه‌ای اصحاب سلامت را در یک جامعه تأمین کند، اما به هر صورت، حفظ و نگاهداشت نفس در برابر تعلّقات مادّی و دنیایی، یک کار اخلاقی بزرگ است که نیاز به ممارست و مجاهدت دارد و این مجاهده با نفس است که اگر با آن مهربانی و شفقت بر خلق که گفته شد، همراه و توأمان گردد، از آدمی موجودی می‌سازد که همه تحسین‌ها و سپاس‌ها را برمی‌انگیزد.

کد مطلب 1541844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها