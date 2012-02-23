برنده و بازنده قرن 21 را رسانه ها تعیین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کمالی عصر پنجشنبه در همایش خبرنگاران آزاد صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در حاجی آباد با تأکید بر مدیریت فرهنگی به عنوان رسالت اصلی رسانه ملی افزود: امروز هزاران شبکه ماهواره ای در دنیا فعال است که اکثر این شبکه ها وابسته به صهیونیسم جهانی برای سیاه نمایی و مخدوش کردن افکار عمومی در جهان تلاش می کنند.

وی گفت: تنها رسانه ای که به مقابله با رسانه های استکباری برخاسته است رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس افزود: برنامه ریزی برای مشارکت وسیع و گسترده مردم در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از برنامه های رسانه ملی است.

کمالی گفت: رسانه های بیگانه از مدتها قبل برای حضور کمرنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن تلاش می کردند که با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشمندی مردم ایران این نقشه خنثی شد و دنیا شاهد حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن بود.

وی عنوان کرد: از بخشهای تأثیر گذار رسانه، خبر است و خبرنگاران چشمهای بصیر نظام هستند و نقش بسیار مهمی در مشارکت مردم برای ایجاد فضای کار و تلاش و افزایش امیدواری در جامعه دارند.

کمالی با اشاره به وضعیت پوشش شبکه های رادیویی و تلویزیونی در حاجی آباد گفت: وضعیت پوشش رسانه ای در این شهرستان بسیار مطلوب است و دیجیتالی شدن فرستنده ها در این شهرستان از برنامه صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است .

امام جمعه حاجی آباد هم در این نشست گفت: رسانه ملی از تأثیرگذارترین دستگاهها برای حضور گسترده مردم در انتخابات و از ارکان نظام در ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی ، بصیرت افزایی و وحدت بخشی در جامعه است.

حجت الاسلام مختاری افزود: هدف رسانه ملی ترویج اسلام و تبیین نظام اسلامی و ولایت مداری است و زمینه ساز توسعه کشور است.

وی هرمزگان را نماد وحدت شیعه و سنی در کشور دانست و گفت: امروز شیعه و سنی برادروار در کنار هم زندگی می کنند که باید به پوشش رسانه ای این وحدت در استان بیشتر توجه شود.