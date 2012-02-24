ابلاغ سریع تر آیین نامه پوشش در دانشگاهها/ تخصیص اعتبارات خوابگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی در بیانیه ای یادآور شدند: ضمن تاکید بر بند 5 مصوبه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر پیش‌بینی ساختار و ساز و کار مناسب برای فعالیت‌های قرآنی، از روسا و معاونین دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شد که توجه ویژه ای به موضوع قرآن و عترت در دانشگاه‌ها داشته باشند.

همچنین مقرر شده معاونان فرهنگی و دانشجویی نسبت به ایجاد ساختار مناسب برای فعال سازی شورای هماهنگی فعالیت ‌های قرآنی دانشگاه‌ها با همکاری مسئولین دانشگاه اقدام کنند.

تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی

این معاونان همچنین در این بیانیه پیشنهاد کردند که معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی با همکاری معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها نسبت به بسترسازی برای ایجاد مرکز مطالعات قرآن پژوهی و طب اقدام کنند.

مقرر شد دانشگاه‌ها نسبت به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی در کلیه حوزه‌ها و ارائه آن تا پایان فروردین ماه 91 به وزارت بهداشت اقدام کنند.

تدوین و تنظیم شاخص‌ها، استانداردها و نظامند سازی فعالیت‌ها در زمینه‌های مشترک فرهنگی (ابلاغی به هر دانشگاه از سوی وزارت بهداشت) تا پایان فروردین 91 از دیگر مصوبات نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها بود.

آیین نامه پوشش هرچه سریعتر ابلاغ شود

موضوع آیین نامه و شیوه‌نامه‌ پوشش از سوی معاونت فرهنگی ودانشجویی با جلب همکاری معاونت آموزشی، پیگیری و هرچه سریعتر ابلاغ می شود.

اصلاح چارت تشکیلات معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه‌ها

در این بیانیه بر عضویت معاونین فرهنگی و دانشجویی در هیات‌های جذب و جایگاه آنان در آیین نامه ارتقاء اساتید تاکید می شود و نسبت به اصلاح چارت تشکیلات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها با توجه به شاخص‌هایی از قبیل تعداد استاد، دانشجو و کارکنان هر دانشگاه و... اقدام شود. معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یا نماینده ایشان در هیات امنای هر دانشگاه حتی الامکان حضور داشته باشد.

با توجه به افزایش پذیرش دانشجو و امکانات خوابگاهی محدود، دانشگاه‌های علوم پزشکی پس از تکمیل ظرفیت خوابگاهی ملکی، بعد از آن نسبت به معرفی دانشجویان متقاضی خوابگاه در خوابگاه های خودگردان مطابق آیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت متبوع اقدام کنند.

همچنین مقرر شد به منظور حمایت از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های خودگردان، صندوق رفاه دانشجویان راهکارهای لازم جهت اعطاء وام‌های لازم به دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های خودگردان را پیش‌بینی و پی‌گیری کنند و در راستای نیل به این هدف از وزیر بهداشت تقاضا شد که مساعدت مالی لازم در جهت کمک به صندوق رفاه دانشجویان صورت گیرد.

تخصیص مناسب اعتبار جهت تجهیز، اتمام و بهره‌برداری پروژه‌های خوابگاهی

معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی از وزیر بهداشت درخواست کردند که با توجه به اعتبار ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت در راستای تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها، دانشگاه ها مکلف شوند تخصیص مناسبی از این اعتبار جهت تجهیز، اتمام و بهره‌برداری پروژه‌های خوابگاهی اختصاص دهند و گزارش آن به معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت متبوع اعلام شود.

درخواست تخصیص اعتبار برای تعمیر خوابگاه و غذاخوری دانشجویی

این معاونان همچنین در تقاضای دیگری یادآور شدند با توجه به نبود ردیف مستقل اعتباری تجهیز و تعمیر خوابگاه‌ها و غذاخوری‌های دانشجویی، حداقل 50 درصد از اعتبار ردیف فضاهای آموزشی و کمک آموزشی به معاونت فرهنگی و دانشجویی تخصیص یابد.