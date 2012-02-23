کنفرانس "دوستان سوریه" در تونس تجمع دشمنان ملت سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، شورای ملی حمایت از مقاومت عربی و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و انجمن تسامح تونس با برگزاری همایشی با حضور بیش از یکصد فعال سیاسی و حقوقی و سندیکایی در خانه فرهنگ ابن خلدون در پایتخت تونس آنچه را به کنفرانس دوستان سوریه نامیده شده، محکوم و مخالفت خود را با برگزاری آن در خاک کشورشان اعلام کردند.



شرکت کنندگان در این همایش تاکید کردند آنچه به کنفرانس دوستان سوریه موسوم است، در حقیقت دشمنان ملت سوریه هستند نه دوستان.



به گفته شخصیتهای شرکت کننده دراین همایش، برگزاری این کنفرانس به میزبانی تونس، حلقه ای از حلقه های پروژه بین المللی کردن بحرین سوریه و با هدف حمایت از گروههای مسلح در چارچوب طرحهای بیگانگان به شمار می رود، در نتیجه این کنفرانس و اعضای آن، دشمنان ملت سوریه هستند.



شرکت کنندگان در این همایش، نقش رئیس جمهور موقت تونس و دولت وی در اعلام میزبانی این کنفرانس ضد سوری را محکوم کردند و از وی خواستند این کنفرانس را لغو کند.



آنها همچنین بر ضرورت بازگشت سفیر سوریه به تونس و عذرخواهی رئیس جمهور موقت تونس از ملت سوریه به سبب تصمیمات و اظهارات ضد سوری که توهینی به ملت تونس هم به شمار می رود، تاکید کردند.



شرکت کنندگان در این همایش اعلام کردند سوریه با پیروزی قطعی خود بر این توطئه، نقشه سیاسی منطقه ای و حتی بین المللی را مجددا ترسیم خواهد کرد.



آنها افزودند در لحظه ای که ملت سوریه، قانون اساسی جدید را تصویب می کنند، انقلاب ملی واقعی سوریه به رهبری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و سوریه قدرتمندتر در خط مقاومت و بازدارندگی حرکت خواهد کرد.



شخصیتهای شرکت کننده در این همایش همچنین از ملت و ارتش سوریه به سبب مقابله با گروههای مسلح تقدیر کردند و خواستار برگزاری تجمع مردمی گسترده در روز جمعه در مقابل اتحادیه مشاغل عمومی به عنوان نقطه شروع تظاهرات مردمی علیه کنفرانس توطئه آمیز در تونس موسوم به کنفرانس دوستان سوریه شدند.