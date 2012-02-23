مسابقات بوکس قهرمانی خراسان شمالی فردا آغاز می شود

دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با شرکت بوکسورهایی از سراسر استان صبح جمعه در سالن 1200 نفره شهید علیدخت بجنورد آغاز می شود.

حسن بیک زاده افزود: این رقابتها در قالب انتخابی تیم استان بوده و در پایان آن 20 بوکسور به اردوی تیم بوکس خراسان شمالی دعوت می شوند.

وی گفت: در این مسابقات ورزشکاران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ده وزن مختلف با یکدیگر به رقابت می پردازند.

بیک زاده افزود: مراسم وزن کشی مسابقات ساعت 8 صبح و مرحله رده بندی آن ساعت 10 صبح جمعه 6 اسفند آغاز می شود.

وی گفت: اردوی آمادگی تیم استان جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور پس از تعیین سرمربی در محل سالن صفا بجنورد برگزار خواهد شد.