درختان کهنسال شب عید نورپردازی می شوند/طراحی و اجرای سفره های هفت سین

پیمان بضاعتی پور با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور استقبال از بهار نوپردازی ویژه ای در دستور کار سازمان زیباسازی شهری قرار گرفته است که طی آن یک هزار و 200 اصله درخت تنومند و کهنسال در سطح شهر کرج نورپردازی می شوند.

وی افزود: کلیه اقدامات اولیه جهت اجرای این طرح انجام شده است و در مرحله دریافت قطعات نورانی برای نصب و آغاز عملیات اجرایی هستیم.

بضاعتی پور گفت: آغاز عملیات نورپردازی درختان از هفته آینده آغاز خواهد شد.

طراحی و اجرای سفره های هفت سین در کرج

مدیر زیباسازی شهرداری کرج درباره طرح های دیگر استقبال از بهار نیز عنوان کرد: سازمان پارک و مناطق 12 گانه شهرداری ها نیز همزمان با این ایام در روزهای پایانی سال و در زمان های 19 و 20 اسنفد ماه عملیات گلکاری در میادین اصلی را آغاز خواهند کرد و طراحی و اجرای تعدادی سفره هفت سین در سطح شهر کرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این ایام ضمن رنگ آمیزی نرده های شهری ، پرچم های الوان بر فراز عرشه های پل نیز پاک سازی خواهند شد.

نور افشانی ویژه سال تحویل از فراز تپه اسلام آباد

این مسئول در بخش دیگری به نور افشانی کرج در هنگام سال تحویل اشاره کرد و گفت: همزمان با سال تحویل در تپه اسلام آباد نور افشانی ویژه ای صورت می گیرد.

وی افزود: تپه اسلام آباد به جهت موقعیت مکانی شاهد حضور افراد زیادی به این نقطه خواهد بود.

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج نیز در هفته آخر اسفند ماه بسته های فرهنگی ویژه ای را در بین شهروندان و مسافران نوروزی توزیع خواهد کرد.

بضاعتی پور در ادامه غبار روبی امامزادگان، جداره های نازیبای شهر و نقاشی 30 دیوار شاخص به جهت زیباسازی و اجرای نقش ها را از دیگر اقدامات سازمان زیباسازی شهری برشمرد.

این مسئول در بخش دیگری زیباسازی ورودی شهر کرج را نیازمند اعتبارات ویژه ای دانست و گفت: در سال جاری برنامه ای در این خصوص وجود ندارد اما برای سال جدید بودجه ای به این منظور پیشنهاد شده است که با تصویب شورای شهر کرج در آینده ورودی شهر کرج نیز زیباسازی خواهد شد.