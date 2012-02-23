مبادله زندانیان عراقی و سعودی از ماه آینده میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، "غانم الجمیلی" در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان اعلام کرد که "حسن الشمری" وزیر دادگستری عراق روز دوازدهم مارس برای دیدار با همتای سعودی خود راهی ریاض خواهد شد.

وی افزود: در این دیدار توافقنامه مبادله زندانیان دو کشور امضا خواهد شد. این توافق محکومان به اعدام را در بر نخواهد گرفت و ساز و کار رسیدگی به وضعیت محکومان به اعدام به زمان بعد و بررسی آن از سوی طرف عراقی موکول خواهد شد.

گفتنی است طرف های سعودی و عراقی ماه گذشته توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن دو کشور حکم اعدام زندانیان عراقی و سعودی را به مدت دو ماه به تعویق بیندازند تا طی این مدت به ساز و کار مناسبی برای تبادل زندانیان خود دست یابند.



پیشتر منابع عراقی از وجود تروریستهای خطرناک سعودی در زندانهای عراق که برخی از آنها به خاندان حاکم برعربستان وابستگی دارند، خبر داده بودند.