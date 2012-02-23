اعلام اسامی 78 نامزد تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله کفیل در ارتباط با تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه اصفهان برای شرکت در رقابت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه شهر اصفهان 78 نفر به عنوان نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت و معرفی شدند.

وی افزود: اسامی نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که از فردا می‌توانند به تبلیغات برای شرکت در رقابت انتخاباتی بپردازند، به شرح زیر است:

محمد آذربایجانی فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی

ابوالفضل آقادادی فرزند حسن

امرالله ابراهیمی ورزنه فرزند علی مشهور به دکتر ابراهیمی

نیره اخوان بی‌طرف فرزند جواد مشهور به اخوان

زهرا اخوان نسب فرزند حسین

محمد حسین استکی فرزند جواد مشهور به دکتر استکی

مرتضی استکی فرزند علی

علیرضا اقتصاد فرزند ابوالقاسم

علی امری فرزند افلاطون

حمیدرضا امینی فرزند اسماعیل

علیرضا انصاری چهار سوقی فرزند حسین مشهور به تقی

امیر حسین بحری نجفی فرزند حسن

علی رضا بهشتی مقدم فرزند اکبر

سید محمود تاج زاده قهی فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده

شهریار جبل عاملی فرزند علی

محمد جعفری فشارکی فرزند محمد حسین مشهور به فشارکی

رسول حامدیان اصفهانی فرزند مصطفی مشهور به حامدیان

قدرت الله خسروشاهی فرزند اسدالله

محمد خوانساری رزوه فرزند هوشنگ

احسان خیام باشی فرزند علی اصغر

مجتبی خیام نکوئی فرزند محمد

مهدی دانش فرزند جواد

علی حسین داودی فرزند غلامعلی

احمد دهقان پور فرزند محمد حسن

سید رسول ذاکر فرزند سید احمد مشهور به دکتر ذاکر

پریسا رضایی فرزند کریم

حسن رضائی هرندی فرزند ابوالقاسم

عدنان زاد هوش فرزند عبدالرزاق مشهور به دکتر زادهوش

رضا زارعی گشیری فرزند قربان علی

جلال زرگران فرزند عباس

احمد سالک کاشانی فرزند محمود

علی رضا سلطانی فرزند علی

مجید سلیمانی نجف آبادی فرزند حسین علی

محمد علی سوادکوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سوادکوهی

احمد شریعتی کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی

محمد شکیبا فر فرزند محمد علی مشهور به شکیبا

نعمت الله شمس قارنه فرزند مرتضی

محمد کریم شهرزاد فرزند حسن مشهور به دکتر شهرزاد

عباس شیوعی فرزند کمال

علی اکبر صافی اصفهانی فرزند مصطفی

حیدر صنیع زاده فرزند شکرالله

سید علی ضابط زاده فرزند حسن

سید محمود طباطبائی مزرعه نو فرزند سید بمان علی

محسن طبیعی نافچی فرزند قدرت الله

مرتضی طلائی فرزند باقر

محمدرضا عباسیان اسفرجانی فرزند سیف الله

محمد علی عبدالحسینی نیا فرزند عباس

یاسر عروجی فرزند مهدی

حسن فرهمند حسن آبادی فرزند حسین علی

حمید رضا فولادگر فرزند محمد مشهور به مهندس فولادگر

غلام‌رضا قربانی خراجی فرزند محمد تقی

محمد قربانی مقدم فرزند حسین

محمد علی قضاوی خوراسگانی فرزند مهدی

عبدالحسین کاردان پور فرزند محمد علی مشهور به محمد کاردان پور

مهرداد کاشانی فرزند غلام‌علی مشهور به مهندسی کاشانی

علی کاظمی فرزند رضا

حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران

محمد رضا کدخدائی طوقچی فرزند مصطفی

سعید کریمی فرزند حسن مشهور به دکتر کریمی

رضا کیانی رنانی فرزند محمد

ناصر مجلسی فرزند تقی

حسین محسنی فرزند رحمان مشهور به محسنی هماگرانی

محمد علی محسنی ا‍ژیه فرزند محمدرضا

سید ابوالفضل مصطفوی اصفهانی فرزند سید عباس

عباس مقتدای خوراسگانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایی

علی مقدس حسین زاده فرزند محمد رضا مشهور به مقدس

فضل الله منصوری فرزند عبدالحسین

سید محسن موسوی فرزند سید مرتضی مشهور به دکتر موسوی

سید محمدرضا میر علایی فرزند سید ابراهیم

مجید نادرالاصلی فرزند احمد مشهور به نادری

همت‌علی نادری دره شوری فرزند نادر

محمدرضا ناصری دولت آبادی فرزند محمد علی

مصطفی ناصری سفتجانی فرزند آقا میرزا

سید مهران نحوی فرزند احمد

مهدی نصر اصفهانی فرزند غلامحسین مشهور به دکتر نصر

مسعود نیک دستی فرزند محمود مشهور به دکتر نیک دستی

افشین نیلی احمد آبادی فرزند محمد

حمید نیلی پور فرزند احمد مشهور به حاجی نیلی

فرماندار اصفهان در مورد اسامی نامزدهای انتخاباتی مرکز حوزه انتخابیه اقلیت دینی ارامنه جنوب کشور گفت: روبرت بگلریان فرزند سمپات و ور‍‍ژ درماردیروسیان فرزند آرشام نامزدهای این حوزه هستند.

وی یادآور شد: با توجه به قانون انتخابات، نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس از ساعت 8 صبح پنجشنبه چهارم اسفند ماه تا 8 صبح روز 11 اسفندماه یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای فرصت تبلیغات دارند.