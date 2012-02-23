حضور علی پروین و تنبیه سرخپوشان توسط دنیزلی/ تمرین جمعه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین امروز پنجشنبه ایمون زاید به تمرینات گروهی برگشت در حالی که همچنان تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد. وحید هاشمیان هم به شکل کنترل شده در تمرین حاضر بود و کادر پزشکی از روند بهبودی او اعلام رضایت کرد. جواد کاظمیان که روز سه شنبه آسیب دیده بود، دیروز از تمرین معاف شد و امروز همپای سرخپوشان تمرین کرد. علی عسگری و اولادی نیز همچنان برنامه های فیزیوتراپی را دنبال کردند.

تمرین امروز با گرم کردن آغاز شد، پس از آن دنیزلی برای سرخپوشان یک تمرین جدید به اجرا گذاشت که پاسکاری با ضربه سر در گروه های 8 نفره بود. در این بازی هر بازیکن اشتباه می کرد، تنبیه می شد و باید نصف زمین را با 60 درصد توان می دوید.

پس از تمرین، بازی در نیمی از زمین با چهار دروازه کوچک و پس از آن بازی با دروازه های بزرگ در دستور کار قرار گرفت که عاشوری هم همپای آنها بود. علیرضا محمد در این بخش از تمرین حضور نیافت. علی پروین از جمله تماشاگران ویژه تمرین امروز پرسپولیس بود.