بهار شیراز آغاز شد/ پیامک و بنر اولویت اول تبلیغات

به گزارش خبرنگارمهر، با آغاز زمان تبلیغات داوطلبین نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور مردم شیراز از ساعات اولیه صبح شاهد برپایی بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر شیراز هستند.

در میان انواع مختلف تبلیغات ارسال پیامک از سوی داوطلبین به عنوان یک اولویت قرار گرفته تا جایی که به صورت متوسط در یک ساعت حدود سه یا چهار پیامک تبلیغاتی از سوی کاندیداهای مختلف برای مردم ارسال می شود به خصوص اوج این نوع تبلیغات در خطوط ایرانسل است.

از طرفی دیگر باید روز اول تبلیغات را به جبهه متحد اصولگرای فارس اختصاص داد زیرا این جبهه روز گذشته نشست مطبوعاتی نامزدهای شیراز را برگزار کرد و به صورت عادی نام و سخنان نامزدها در روزنامه های امروز فارس منتشر شد و از طرفی اکثر بیلبوردهای سطح شهر شیراز نیز متعلق به جبهه متحد اصولگرایان است.

علاوه بر این تبلیغات، ستادهای مختلف نیز با نسب بنرهایی در خیابان های مختلف محل سخنرانی و اسم نامزد خود را اعلام می کنند که هر کدام به نوبه خود برای مردم شیراز جذابیتی خاص دارد و سلیقه ها را تامین می کند.

تردد خودروهای نقاشی شده در خیابانهای شهر

از طرفی دیگر تبلیغات سیار نیز به گونه ای جذابیت انتخابات را افزایش داده و از ساعتی پیش شاهد تردد خودروهایی در سطح شهر شیراز هستیم که با انواع نقاشی ها به صورت های مختلف سعی در نمایان کردن نامزدها دارند.

راننده خودرو سفید رنگی که با رنگ قرمز و پخش موسیقی "ای ایران" مشغول ارائه ویژه نامه های تبلیغاتی به مردم است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل این نوع تبلیغات، گفت: تبلیغات باعث می شود فضای انتخابات داغ تر شود.

کمال محسنی تصریح کرد: به طور یقین مردم برای حضور در انتخابات لحظه شماری می کنند و از قبل نامزدهای خود را انتخاب کرده اند اما هرکس باید به گونه ای وظیفه خود را در قبال کشور انجام دهد.

وی با بیان اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، یادآور شد: در زمانی قرار داریم که فشار دشمنان بر کشور ما بیشتر از قبل شده و من با پخش این موسیقی سعی دارم روحیه نشاط ، شادی و غرور را در میان مردم افزایش دهم.

این دانشجوی سال سوم رشته علوم انسانی یادآور شد: فرقی ندارد که چگونه در این راستا فعالیت کنیم اما باید مد نظر قرار دهیم که اولویت اول همگی ما حضور گسترده در این انتخابات باشد.

راننده ای دیگر از این خودروهای تبلیغاتی با اشاره به اینکه ما به فکر حضور 100 درصدی واجدین شرایط رای دادن در پای صندوق های رای هستیم، گفت: امروز جوانان ایرانی در تمام مباحث، قدرت و موفقیت های خود را به رخ جهانیان کشیده اند و به طور حتم در انتخابات نیز جوانان شیرازی فعالیت گسترده ای خواهند داشت.

محمد رحمانی با اشاره به اینکه حضور در انتخابات به وضعیت مالی مردم بستگی ندارد، تاکید کرد: فعالیت برای انتخابات به افراد پولدار یا فقیر محدود نمی شود بلکه هر کس به نوبه خود برای داغ تر شدن تنور انتخابات فعالیت می کند و ما نیز از این روش برای تشویق مردم برای حضور در پای صندوق های رای استفاده می کنیم.

بلوار میرزای شیرازی از خیابان های اصلی شیراز است که بیشترین عبور و مرور را به خود اختصاص داده اما عبور و مرور خوروها از صبح امروز در این بلوار به نوعی متفاوت بود زیرا بنرهای مختلف تبلیغاتی در این بلوار نگاه ها را به خود جلب می کرد.

مرد میانسالی که مشغول نسب بنر است در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: بهار آمده و نباید در خانه نشست.

این مرد در حالیکه نام خود را "جوان ایرانی" می نامد، تاکید کرد: حضور در انتخابات یک وظیفه است و من هم به نوبه خود وظیفه ام را در مقابل نظام انجام می دهم.

86 نفر در شهر شیراز صلاحیت حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند که از این تعداد چهار نفر عضو جبهه متحد اصولگرایان هستند.