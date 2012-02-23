اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کارتینگ استان چهار محال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی کشور و انتخابی تیم ملی شـرکت می کند.

مسابقات قهرمانی کشور 11اسفند ماه سال جاری در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهـران برگزار می شود.

رضا محمودی عضو تیم کارتینگ استان چهار محال و بختیاری جهت کسب آمادگی و آشنایی با پیست تمرینـات خود را از شش اسفنـد ماه به مدت دو روز در این مجموعه ورزشی آغاز می کند.

در این رقابتها که با حضور 10 شرکت کننده برگزار می شود، محمد قاسمی سرپرستی تیم استان را بر عهـده خواهد داشت.

کارگاه اخلاق در ورزش در چهار محال و بختیاری برگزار می شود



کارگاه نقش مربیان در ارتقاء فرهنگ دینی و اخلاقی در ورزش، اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

این کارگاه با حضور مربیان، داوران و ورزشکاران استان شش اسفند ماه سال جاری برگزار می شود وعلی شفیع زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد به تدریس مباحث مربوطه می پردازد.



این کارگاه یک روزه در سالن مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد.



دومین روز دوره مربیگری ژیمیناستیک بانوان برگزارشد



دوره مربیگری درجه سه قهرمانی ژیمیناستیک ویژه بانوان در شهرکرد از روز چهارشنبه سوم اسفندماه آغاز شده است.



دومین روز برگزاری این دوره با بیان اصول مقدماتی در این رشته ورزشی به پایان رسید.

این دوره آموزشی با حضـور 38 از سراسر استان از سوم الی 10اسفنـد ماه برگزار می شود و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با قوانین و مقـررات مربوط به این رشته ورزشی آشنـا خواهند شد.



این دوره آموزشی در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد در حال برگزاری است و از طرف فدراسیون ژیمیناستیک جمهوری اسلامی ایران، ملیحه امامی از مربیان استان به عنوان مدرس دوره حضور دارند.



دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی در چهار محال و بختیاری برگزار می شود



دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوانان 12 اسفند ماه درشهرستان بروجن از توابع استان چهار محال و بختیاری برگزار می شود.



این دوره ویژه بانوان است و علاقمندان می توانند برای شرکت در این دوره با هیئت آمادگی جسمانی تماس بگیرند.



این دوره آموزشی از 12 اسفند به مدت یک هفته در سالن تختی بروجن برگزار می شود.

اولین دورمسابقات رالی بانوان در شهرکرد برگزار شد

اولین دور مسابقات رالی بانوان با حضـور رانندگانی از سراسر کشور در شهرکرد برگزار شد.



در اولین دور مسابقات رالی بانوان که از محل اداره کل ورزش و جوانان استان آغاز شد 90 راننده و نقشه خوان به رقابت با هم پرداختند.



در این دور از رقابتها ، نگار رحیمی و شهرزاد فدایی از استان شیراز عنوان اول را بدست آورد و الهه کریمی و احمد کریمی از همدان و افرا بهاریان و حمید بهاریان از استان همدان به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.



در بخش آماتور نیز لیدا پناهی زاده و علیرضا امانی عنوان اول، میترا مبینی و رویا مبینی عنوان دوم و هایده کاووسی و غلامعلی یزدانیان عنوان سوم این بخش را از آن خود کردند.



در این مسابقه شرکت کنندگان با عبور از مسیر روستاهای حاشیه زاینده رود وارد شهرستان فارسان شدند و مسیر مسابقه را به طرف شهرستان کوهرنگ ادامه دادند و خط پایان این رقابت نیز اداره کل ورزش و جوانان استان بود.

مربی چهار محالی به دوره مربیگری درجه A آسیاراه یافت

بر اساس دعوت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، بهنام احمدی به دوره مربیگری درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیاراه یافت.



احمدی که به عنوان تنها نماینده استان در این دوره آموزشی شرکت می کند سابقه مربیگری کلاس بدنسازی سطح یک فوتبال آسیا را در پرونده خود دارد.

تیم کونگ فو چهار محال و بختیاری بر سکوی نخست کشـوری ایستاد

تیم منتخب کونگ فو استان چهار محال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشوری سبک فول کونگ فو عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



در این رقابتها که 26 الی 28 بهمن در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شـد 18 تیم از سراسر کشور به رقابت با هم پرداختند.

تیم استان چهار محال و بختیاری با پنج مدال طلا، هفت نقره و سه برنز به عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت.



در تیم 24 نفره استـان و در رده سنی بزرگسالان، محمد نجفی در وزن 77 و محسن محمدی در وزن 67عنوان طلا را بدست آوردند و در رده سنی جوانان میلاد بهشتی در وزن 80، جواد ظفری در وزن 54و مصطفی شریف پور نیز در وزن 58 موفق به کسب مدال طلا شدند.



در رده سنی نوجوانان یوسف احمدی پور در وزن 30 کیلوگرم، محمد بهرامیان در وزن 48 کیلوگرم مدال نقره را بدست آوردند.

در رده سنی نوجوانان و در وزن 50 کیلوگرم رضا ولی زاده، در رده سنی جوانان و در وزن 50کیلو گرم حسام رضایی و در رده سنی بزرگسالان و در وزن 60 کیلوگرم حسین عسگری موفق به کسب مدال برنز این دوره از رقابت ها شدند.