غفلت از خودسازی مهمترین تهدید برای یک مبلغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی، پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش استادان جامعه المصطفی العالمیه(ص) که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: روحانیت بیش از دیگران مراقب نفس خود باشد.



وی افزود: برای خود حساب بازنکردن و خود را از همه پایین تر دیدن حتی از انسانهایی که ظاهر الصلاح نیستند از جمله مهمترین عوامل تربیتی است که ما روحانیت باید بیش از دیگران مراقب باشیم.



استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اگر مراقب این مسائل نباشیم موجب عجب در ما خواهد شد و این خطر برای مبلغان و روحانیان خطرناکتر از دیگر اقشار است.



وی بیان داشت: تنها راه برای علاج این کار هم رسیدن به اخلاص است و تا درسمان نگرفته و مشتری پیدا نکرده ایم باید میان خود و خدا حسابی باز کنیم و رفع و علاج مشکلات را از خدا بخواهیم.



صدیقی با بیان اینکه علم به تنهایی موجب نجات انسان نیست، تاکید کرد: علم خودش از طوفان‌های از بین برنده انسان است و باید برای در امان ماندن از این طوفان‌ها به کشتی نوح که اهل بیت(ع) مثل این کشتی هستند تمسک کنیم.



وی با اشاره به توصیه های آیت الله بهجت به شاگردانش گفت: ایشان می فرمودند که شما که برای مردم سخنرانی می کنید و منبر می روید نباید فقط دیگران را مستمع بدانید و باید خود را هم شنونده بدانید.



امام جمعه تهران اظهار داشت: مردم مشتریان کلام معصومان(ع) هستند و مبلغ و روحانی نباید برای مشتریان آن بزرگواران از خود سخنی بگوید و به فکر مطرح کردن خود باشد.



تاکید بر پرهیز از عجب



وی با تاکید بر اینکه گوینده‌ نباید خود را بالا ببیند، تصریح کرد: انسان اگر لحظه ای خود را بالا و برتر از دیگران ببیند موجب فصل رابطه او با خدا خواهد شد زیرا اولین شرط برای دعوت به سوی خدا این است که انسان خودش به سمت خدا در حرکت باشد.



صدیقی اضافه کرد: علما و مبلغان نباید حساب شخصی و مادی برای خود باز کنند همان طور که پیامبر و ائمه تنها برای انجام تکلیف و بدون اینکه مزدی بخواهند به تبلیغ دین خدا می پرداختند.

وی عمل صالح و خالص را شرط دیگر دعوت به سوی خدا دانست و تاکید کرد: مبلغی که به دنبال ساختن دیگران است اما خودش را فراموش کرده در ورطه خطرناکی گرفتار می‌آید.