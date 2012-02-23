54 هزار نفر برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند

علی زاهدی‌ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این تعداد رای اولی 28 هزار و 292 نفر پسر و 26 هزار و 323 نفر دختر هستند.

وی گفت: صفحه ‌ای دیگر از تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی در حال ورق خوردن است و هر ایرانی خود را آماده می کند تا با حضور در پای صندوق های رای یکبار دیگر حماسه ای بزرگ خلق کند.

وی افزود: حضور پرشور مردم به ویژه جوانان در صحنه انتخابات موجب تثبیت و اقتدار بیشتر نظام می ‌شود که این حضور با شرکت 54 هزار و 615 رای اولی سبب شور و نشاط خاصی در انتخابات خواهد شد.

مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین تدابیری برای صدور شناسنامه‌ های تعویضی موجود در ثبت احوال استان اتخاذ شده است.

وی گفت: تمام ادارات ثبت احوال از هفتم اسفندماه جاری همه روزه از ساعت هشت صبح تا 18 آماده تحویل شناسنامه به متقاضیان هستند.

وی افزود: برای اینکه خللی در حضور حداکثری مردم در انتخابات ایجاد نشود، در روز 12 اسفند ادارات ثبت احوال از لحظه شروع برگزاری رای گیری تا پایان، آماده رفع مشکلات سجلی متقاضیان هستند.

زاهدی ‌نیا اظهار داشت: مردم باید با حضور پرشور در 12 اسفند قدرت معنوی ملت را به رخ دشمنان نظام کشیده و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنند.