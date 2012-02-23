حوزه مخالف آزاداندیشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی، در چهارمین جشنواره علامه حلی که پیش از ظهر پنج‌شنبه، در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، به وضعیت حوزه علمیه در دوره کنونی اشاره و اضافه کرد: برخی در مقایسه حوزه امروز با قبل از انقلاب حوزه قبل از انقلاب را بهتر از امروز می دانند که به نظر می رسد این قضاوت منصفانه نیست و یا ممکن است ناشی از بی اطلاعی گوینده باشد.



وی اظهار داشت: رشد علمی امروز در حوزه قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و امروز علاوه بر انتشار تعداد زیادی مجله خوب در حوزه می توان از مجموعه تولیدات علمی حوزه دایرة المعارفی غنی تهیه کرد.



عضو جامعه مدرسین اضافه کرد: باید در اظهار نظر و قضاوت درباره رشد حوزه علمیه بی انصافی صورت نگیرد البته این به معنای آن نیست که بگوئیم همه چیز در حوزه خوب و در خور شان آن است.



وی با تاکید بر پرهیز از افراط و تفریط در این کار اظهار داشت: حوزه با وجود پیشرفتهای حوزه با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست و پیشرفتهای قابل ملاحظه کمبودهایی هم دارد و به حد مطلوب نرسیده ایم.



نباید داشتن توانایی در انسان منجر به بروز غرور شود



آیت الله استادی به پیشرفتهای علمی حوزه به جشنواره علامه حلی اشاره کرد و گفت: در گذشته فقط فضلای حوزه اقدام به نوشتن مطلب می‌کردند و طلاب جرات ورود به این عرصه را نداشتند اما امروز با برگزاری این جشنواره ها شاهد هستیم که طلاب دست به قلم می برند و توانایی های خود را بروز می دهند.



وی در عین حال تاکید کرد: نباید داشتن توانایی در انسان منجر به بروز غرور شود و نباد طلبه تصور کند اگر مطلبی را زود می فهمد و می نویسد دیگر از استاد و آموختن بیشتر بی نیاز است.



امام جمعه قم اخلاص را رمز موفقیت بزرگان دانست و اضافه کرد: اگر می خواهیم کارمان ارزش دینی داشته باشد و در دیگران تاثیر بگذارد باید نیتمان در کار خالص باشد و به دنیال اسم و رسم نباشیم.



وی در توصیه هایی به برگزارکنندگان این جشنواره از آنان خواست تا مقالات ارائه شده به همایش را در معرض دید همه طلاب و صاحبنظران بگذارند تا آنان نیز نظراتشان را بیان کنند و آن آثار را نقد کنند.



آیت الله استادی تاکید کرد: نوآوری در آثار مهم است و داوران جشنواره باید به این موضوع توجه داشته باشند که در آثار چه میزان نوآوری ایجاد شده است.



وی با تاکید مجدد بر اخلاص اظهار داشت: اگر ما مطلبی بنویسیم و فرد دیگری از روی بی اخلاقی آن را برداشته و به نام خود زده است اگر از این کار ناراحت شویم نشان دهنده بی اخلاصی ماست زیرا مهم انتشار و ترویج آن است و اینکه به نام چه کسی است چه اهمیتی دارد.



توجه به نیازهای جامعه در تحقیقات دینی



عضو شواری عالی حوزه های علمیه توجه به نیازهای روز و رفع آن را از دیگر موضوعات قابل توجه در برگزاری این جشنواره ها دانست و بیان داشت: طلاب باید مطالبی را بنویسند که نیاز جامعه را برطرف کند و برای جامعه کابرد داشته باشد.



وی محکم نویسی، مستند نویسی و حوصله داشتن در تحقیق را از آداب پژوهش دانست و اظهار داشت: منبر و تبلیغ نباید مانع درس خواندن یک طلبه شود و باید آنچنان مستند مطلبی را بنویسد که مجبور نباشند بعد از مدتی در آن تجدید نظر کنند.



آیت الله استادی با بیان اینکه تحقیقات حوزه رد کردن مسلمات اعتقادی اسلام و تشیع نیست، بیان داشت: حوزه با آزاد اندیش و نواندیشی مخالفتی ندارد اما اگر فردی در تحقیقاتش به مسئله ای بر خلاف نظر بسیاری از علما و بزرگان رسید قبل از آنکه آن را چاپ کند باید به این بزرگان ارایه دهد و نظر آنان را جویا شود.