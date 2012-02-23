اجرای "عشق و عالیجناب" منوط به مجوز شورای نظارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر نسبت به درج گفتگویی با حسین پاکدل مبنی بر اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" در فروردین‌ماه سال 91 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر چنین آمده است:



پیرو تقاضای مجدید آقای حسین پاکدل در تاریخ 26 بهمن‌ماه 90 مبنی بر اجرای نمایش مذکور در تالار اصلی، این درخواست به اداره‌کل هنرهای نمایشی ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز اجرای عمومی، مجموعه تئاتر شهر پذیرای این اثر خواهد بود.



بدیهی است گفت و گوی رئیس مجموعه تئاتر شهر با جناب آقای پاکدل پیرو درخواست ایشان و مذاکره درباره زمان اجرای احتمالی نمایش "عشق و عالیجناب" بوده و همانگونه که پیش‌تر اشاره شد اجرای عمومی این اثر منوط به اخذ مجوزهای لازم از شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش و توافق با شورای حمایت خواهد بود.