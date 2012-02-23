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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

توضیح تئاتر شهر/

اجرای "عشق و عالیجناب" منوط به مجوز شورای نظارت است

اجرای "عشق و عالیجناب" منوط به مجوز شورای نظارت است

روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل منوط به اخذ مجوزهای لازم از شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش و توافق با شورای حمایت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر نسبت به درج گفتگویی با حسین پاکدل مبنی بر اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" در فروردین‌ماه سال 91 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر چنین آمده است:

پیرو تقاضای مجدید آقای حسین پاکدل در تاریخ 26 بهمن‌ماه 90 مبنی بر اجرای نمایش مذکور در تالار اصلی، این درخواست به اداره‌کل هنرهای نمایشی ارسال خواهد شد و در صورت اخذ مجوز اجرای عمومی، مجموعه تئاتر شهر پذیرای این اثر خواهد بود.

بدیهی است گفت و گوی رئیس مجموعه تئاتر شهر با جناب آقای پاکدل پیرو درخواست ایشان و مذاکره درباره زمان اجرای احتمالی نمایش "عشق و عالیجناب" بوده و همانگونه که پیش‌تر اشاره شد اجرای عمومی این اثر منوط به اخذ مجوزهای لازم از شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش و توافق با شورای حمایت خواهد بود.

کد مطلب 1541874

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