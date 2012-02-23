اخبار کوتاه از خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: حجم ذخایر آب سدهای استان در پایان بهمن‌ماه امسال به مدت مشابه سال گذشته نزدیک شده است.

علیرضا عامری، مجموع حجم ذخایر آب سدهای استان در پایان بهمن ماه سال جاری را 103 میلیون متر مکعب ذکر و تصریح کرد: پارسال در این زمان 105 میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره شده بود.

وی گفت: مجموع توان تنظیم سدهای استان 165 میلیون متر مکعب در سال و در شرایط کنونی حجم قابل توجهی از مخازن سدهای استان خالی است به طوری که سد شیرین‌دره به عنوان بزرگترین سد استان 9 میلیون متر مکعب از حجم ذخیره شده در مدت مشابه پارسال کمتردارد.

عامری با اشاره به بارندگیهای نسبتا مناسب سال جاری مقدار متوسط بارش ثبت شده توسط ایستگاههای اندازه‌گیری این شرکت در استان را از اول مهر ماه تا یکم بهمن ماه، 142 میلیمتر اعلام کرد وگفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 33 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: بارش‌های ملایم موجب نفوذ آب ناشی از برف و باران در لایه‌های خاک شده و خروجی به شکل جریان سطحی غیرمعمول و سیلاب برای افزایش ذخایر سدهای استان را نداشته است.

عامری گفت : از ابتدای سال جاری تاپایان بهمن ماه حدود 84 میلیون متر مکعب آب از سدهای استان برای مصارف کشاورزی و محیط زیست رها شده در حالی که در همین مدت حدود 78 میلیون متر مکعب آب وارد مخازن این سدها شده است.

وی تاکید کرد: کشاورزان باید با برنامه‌ریزی صحیح کشت برای بهار سال آینده در مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب موجود و پیشگیری از بروز بحران کم آبی، همکاری کنند.

در استان خراسان شمالی تاکنون پنج سد با مجموع توان تنظیم 165 میلیون متر مکعب در سال ساخته شده است.



برگزاری دوره های آموزشی TVET در خراسان شمالی

در راستای اجرای سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دوره های آموزشی اختصاصی مدل های آموزش TVET و سیستمهای اصلی آموزش در TVET در خراسان شمالی برگزار گردید.

برپایه این خبر، اداره امور عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی جهت بیش از 200 نفر از کارکنان، مربیان، معاونین و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با عنوان سیستمهای اصلی در TVET و مدلهای آموزش فنی و حرفه ای TVET کرد.

در این دوره های آموزشی که هر کدام به مدت 12 ساعت برگزار شد، تمامی پرسنل رسمی ، پیمانی و قراردادی آموزش فنی و حرفه ای استان شرکت کردند.

حمید علوی مدرس این دوره ها، توضیحات کاملی در خصوص مدلهای اصلی آموزش فنی و حرفه ای، نظامهای آموزش فنی و حرفه ای در دنیا و سیستمهای آموزش فنی و حرفه ای در جهان و کشور ارائه کرد.

دوره های مذکور در روزهای دوم و سوم اسفند ماه سال جاری در محل سالن مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

کاهش 31 درصدی نرخ خاموشی ناشی از پرنده زدگی در شیروان



کارشناس شبکه و تعمیرات مدیریت توزیع برق شهرستان شیروان گفت: با تدابیر اتخاذ شده در واحد تعمیرات مدیریت برق شهرستان شیروان، تعداد پرنده زدگی در شبکه 20 کیلو ولت این شهرستان به صورت نامحسوسی کاهش یافت.

جلال مهنانی افزود: با توجه به تعداد خاموشی های ناخواسته ای که بر اثر برخورد پرندگان در شبکه به وجود می آمد، مصوب شد جمپرهای اتصالات محل های پرحادثه عایق شود.



وی با بیان این که ترانس های مسیر نیز کاور شده است افزود: عملیات صورت گرفته در این راستا در طول یک سال گذشته بسیار موثر گزارش شده است.



مهنانی نرخ انرژی توزیع نشده در سال گذشته را 29/6 مگاوات ساعت اعلام کرد و اظهار داشت: با اقدامات انجام گرفته در راستای کاهش میزان پرنده زدگی، انرژی توزیع نشده در سال جاری به 33/4 مگاوات ساعت کاهش یافت.



وی تصریح کرد: ثمره اقدامات انجام گرفته در راستای کاهش پرنده زدگی در شیروان، کاهش 31 درصدی میزان خاموشی بوده است.