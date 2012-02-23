80 درصد تماسها با آتش نشانی کرج مزاحمت تلفنی است

علی اصغرکمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از چالشها در بحث ایمنی سازمان آتش نشانی آن است که 80 درصد تماس گیرندگان با سامانه 125 مزاحم تلفنی هستند.

وی افزود: این امر ارائه خدمت رسانی به حادثه دیدگان را دجار اختلال می کند و متاسفانه هیچ قانونی برای این مورد به تصویب نرسیده است.

کمالی زاده گفت: این حجم مزاحمتها به نحوی است که 10 روز منتهی به اواخر دی ماه روزانه به طور متوسط هزار مورد مزاحمت تلفنی در سامانه 125 آتش نشانی کرج به ثبت رسیده است و این امر هزینه هایی را برای مجموعه مدیریت شهری در برداشته و توان ما را برای نجات حادثه دیده گان کاسته است.

وی درباره نحوه برخورد با اینگونه مزاحمان نیز افزود: برخوردها اخیرا آغاز شده و لیست سیاهی از مزاحمان تلفنی به شرکت مخابرات و ارتباطات سیار استان البرز ارائه گردیده تا برخوردهای لازم صورت گیرد.

کمالی زاده ادامه داد: درصدد هستیم موضوع را در شورای عالی استانها مطرح کنیم تا این مورد جزو موارد "علام کذب اجتماعی" احصاء شود و توسط لایحه جرم نگاری از طریق شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارائه و اعمال قانون شود.