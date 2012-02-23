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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

دفتر کرزای اعلام کرد؛

اوباما از اقدام نظامیان آمریکایی در هتاکی به قرآن عذرخواهی کرد

اوباما از اقدام نظامیان آمریکایی در هتاکی به قرآن عذرخواهی کرد

رئیس جمهوری آمریکا به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، رسما عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع خبری در دفتر رئیس جمهوری افغانستان اعلام کردند که باراک اوباما با ارسال نامه ای به حامد کرزای همتای افغان خود به طور رسمی از اقدام نظامیان آمریکایی در سوزاندن قرآن کریم درافغانستان عذرخواهی  کرده است.

در پی سوزانده شدن قرآن از سوی نیروهای آمریکایی، مردم سراسر افغانستان با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف که همچنان ادامه دارد با سردادن شعارهایی بر ضد آمریکا، خشم و انزجار خود را از این هتاکی بی شرمانه ابراز کردند.

پیش از برگزاری این تظاهرات، ژنرال "جان آلن" رئیس نیروهای ایساف ( نیروهای بین المللی کمک به برقرای امنیت افغانستان) از هتک حرمت قرآن توسط نظامیان آمریکایی عذرخواهی کرد، اما علمای افغان در بیانیه ای اعلام کرده بودند که عذرخواهی قابل قبول نیست و هتاکان به مقدسات اسلامی باید به اشد مجازات برسند.

کد مطلب 1541879

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