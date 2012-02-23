بسیاری از وعده های نمایندگان به مردم برای کشور هزینه ایجاد می کند

محمد حسن ابوترابی فر با توجه به آغاز زمان تبیلغات کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند، در گفتگو با خبرنگار مهربا دعوت از همه کاندیداهای انتخابات به رعایت تقوا در ایام تبلیغات اظهار داشت: ترجمه تقوا در حوزه انتخابات این است که کاندیداها وعده هایی که احتمال تحقق آنها را نمی دهند برای مردم بیان نکنند.

وی در ادامه افزود: کاندیداهای انتخابات که من هم یکی از آنها هستم در گفتگو ها و مباحثی که با مردم مطرح می کنند باید ضمن احترام به سایر کاندیداها، کمترین تعرض و یا رفتاری که زمینه تخریب شخصیت دیگرکاندیداها را فراهم می کند نداشته باشند.

عضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرد: کاندیداها و نمایندگان باید تلاش کنند سطح نگاه جامعه را به جای مسائل خرد و جزئی به مسائل کلان و کلیدی معطوف کنند.

ابوترابی با بیان اینکه نماینده در نهاد قانون گذاری رسالتش پرداختن به موضوعات کلان کشور است گفت: در این راستا باید با نگاه تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت بزرگ در منطقه که ریشه بسیاری از چالش های سیاسی و فرهنگی ما را از بن می کند حرکت کنیم.

معاون رئیس مجلس خاطر نشان کرد: بسیاری از وعده هایی که نمایندگان با مردم مطرح می کنند وعده هایی است که هزینه ایجاد کرده و افزایش هزینه های جاری کشور را به دنبال دارد لذا باید این نگاه ها را اصلاح کنیم و در جهت توسعه کشور گام برداریم.