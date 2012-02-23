  1. استانها
  2. اصفهان
۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

دومین کنگره تخصصی فاطمه شناسی در اصفهان برگزار می شود

دومین کنگره تخصصی فاطمه شناسی در اصفهان برگزار می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دومین کنگره تخصصی فاطمه شناسی (عفیفه عالم) به همت مؤسسه تخصصی- دینی امام مبین و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری موفق نخستین دوره این کنگره در سال گذشته، دبیرخانه کنگره در نظر دارد امسال نیز دومین دوره را در گستره‌ای وسیع‌تر برگزار کند.

در این راستا از تمامی نخبگان و مسئولان، اساتید، صاحب نظران و اقشار فرهیخته دعوت می‌شود تا با ارسال نظرات و پیشنهادهای سازنده یاری‌رسان این حرکت بزرگ باشند.

شناسایی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، بررسی موضوع عفاف و حیا در سیره آن حضرت و معرفی این عفیفه عالم در سطح بین‌الملل از اهداف برگزاری این کنگره است.

موضوعات این کنگره شامل عفاف، حیا در گفتار و پاک‌دامنی در رفتار از دیدگاه حضرت زهرا (س) است.
علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا 31 فروردین ماه 91 به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

مقالات ارسالی باید بیش از 10 صفحه با فونت 14 و خط b zar و یا  Arial باشد و هم  بر روی لوح فشرده (CD) و هم پرینت شده تحویل داده شود. ارسال مقالات به سه طریق امکان‌پذیر است:

ارسال به دبیرخانه مرکزی به آدرس خیابان آپادانا اول، روبروی مسجد بهشت، کوچه باغ بهشت بن بست بهشت مؤسسه تخصصی دینی امام مبین به شماره تماس03116616626.

ارسال به خیابان 22 بهمن، خیابان علامه امینی، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، طبقه اول امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاه‌ها به شماره 03112611618

ارسال از طریق پست الکترونیک به آدرس  info@emamemobin.com

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.emamemobin.com مراجعه کنند.

کد مطلب 1541882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها