دومین کنگره تخصصی فاطمه شناسی در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری موفق نخستین دوره این کنگره در سال گذشته، دبیرخانه کنگره در نظر دارد امسال نیز دومین دوره را در گستره‌ای وسیع‌تر برگزار کند.

در این راستا از تمامی نخبگان و مسئولان، اساتید، صاحب نظران و اقشار فرهیخته دعوت می‌شود تا با ارسال نظرات و پیشنهادهای سازنده یاری‌رسان این حرکت بزرگ باشند.

شناسایی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، بررسی موضوع عفاف و حیا در سیره آن حضرت و معرفی این عفیفه عالم در سطح بین‌الملل از اهداف برگزاری این کنگره است.

موضوعات این کنگره شامل عفاف، حیا در گفتار و پاک‌دامنی در رفتار از دیدگاه حضرت زهرا (س) است.

علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا 31 فروردین ماه 91 به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

مقالات ارسالی باید بیش از 10 صفحه با فونت 14 و خط b zar و یا Arial باشد و هم بر روی لوح فشرده (CD) و هم پرینت شده تحویل داده شود. ارسال مقالات به سه طریق امکان‌پذیر است:

ارسال به دبیرخانه مرکزی به آدرس خیابان آپادانا اول، روبروی مسجد بهشت، کوچه باغ بهشت بن بست بهشت مؤسسه تخصصی دینی امام مبین به شماره تماس03116616626.

ارسال به خیابان 22 بهمن، خیابان علامه امینی، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، طبقه اول امور فرهنگی و ارتباطات شرکت نمایشگاه‌ها به شماره 03112611618

ارسال از طریق پست الکترونیک به آدرس info@emamemobin.com

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.emamemobin.com مراجعه کنند.