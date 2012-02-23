نیازی به وکیل الدوله در مجلس نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی مشاور اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش انتخاباتی حامیان ولایت با اشاره به حضور مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: دشمنان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا انتخابات سرد برگزار شود اما ما بر این باوریم که نباید دیگران برای این ملت تصمیم گیری کنند. همگان دیدند که مردم چگونه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از ولایت و نظام پشتیبانی کردند.

وی گفت: بدون شک مردم در دوازدهم اسفندماه با حضور پرشکوه خود در انتخابات نظام اسلامی را بیمه خواهند کرد.

زمانی اظهار داشت: متأسفانه در ادوار گذشته و حتی در همین دوره مجلس نمایندگانی پیدا می شدند که بر وکیل الدوله بودن خود افتخار می کردند، در حالی که ما در مجلس نیازی به وکیل الدوله نداریم. نمایندگانی باید وارد مجلس شوند که مردمی باشند و به فرامین رهبر معظم انقلاب گوش دهند.

وی افزود: امیدواریم در مجلس نهم نمایندگانی شجاع، قوی و ولایتمدار وارد شوند و این دوره یک وکیل الدوله نیز وارد مجلس نشود.

مشاور اجرایی رئیس مجلس با اشاره به برنامه هایی که باید در مجلس نهم دنبال و پیگیری شود، گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی، اجرای دقیق قانون هدفمند شدن یارانه ها و تقویت پول ملی باید در مجلس نهم دنبال شود و امیدوارم نمایندگان آینده مجلس این برنامه ها را در دستور کار قرار دهند.

قانون گریزی دولت قابل قبول نیست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیست گفت: دولت موظف است قانون را اجرا کند، به همین جهت قانون گریزی قوه مجریه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بنابراین گزارش حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن در همایش انتخاباتی حامیان ولایت طی سخنانی به اهمیت انتخابات مجلس نهم پرداخت و گفت: در نظام اسلامی انتخابات متعددی برگزار شده است اما انتخابات مجلس نهم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: حق وتوی ایران حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی است چرا که دشمنان می خواهند حضور حداکثری مردم به حداقل برسد به همین جهت فشارهای زیادی را علیه ایران اعمال می کنند اما باید به این نکته مهم توجه داشت که ما در حال حاضر نیازمند مجلس قدرتمندی هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه مجلس در نظام اسلامی افزود: هیچ قدرتی نمی تواند مجلس را منحل کند، ضمن آنکه در انقلاب اسلامی انتخابات مجلس همیشه برگزار می شد، حتی در زمان دفاع مقدس ما شاهد برگزاری انتخابات مجلس بودیم.

این داوطلب انتخابات مجلس در ادامه سخنانش با بیان اینکه باید به دولت کمک کرد، افزود: ولی نمی توانیم خطاهای دولت را نادیده بگیریم، دولت موظف است قانون را اجرا کند نه اینکه تفسیر جداگانه ای از قانون ارائه دهد. قانون گریزی دولت قابل قبول نیست.

هاشمی در پایان سخنانش تأکید کرد: خط قرمز ما فقط نظام و رهبری است و خط قرمز سوم نیز وجود ندارد.

این گزارش حاکیست؛ در همایش انتخاباتی جبهه حامیان ولایت حجت الاسلام ابوترابی فرد به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین علی مطهری نیز یکی دیگر از سخنرانان این همایش انتخاباتی است.