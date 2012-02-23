اخبار فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، توسط ارزیابانی از استان یزد، عملکرد آموزشی اعضای سازمان دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خراسان جنوبی امروز مورد ارزیابی قرار گرفت.

مسئول سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی گفت: در این برنامه یکروزه اعضای فرزانه (دختران) و پیشتاز(پسران) در قالب 19 گروه 36 نفره مورد ارزیابی قرار می گیرند.

موسی تفضلی نسب افزود: مخابره پیام با پرچم، گره زنی، امداد و نجات، حمل مجروح و مهارتهای زندگی از جمله موضوعاتی است که عملکرد یک ساله دانش آموزان، مربیان و یاور مربیان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: به این دلیل عنوان ارزیابی کشوری نامگذاری شده که عملکرد هر استان توسط استانی دیگر سنجیده می شود و در نهایت اطلاعات و بارم بندی هر استان به وزارتخانه منتقل و نهایت به سازمانهای دانش آموزی در هر استان امتیاز کشوری تعلق می گیرد.

تفضلی نسب با بیان اینکه هم اکنون اعضای سازمان دانش آموزی در سطح استان به 210 گروه تقسیم شده اند، افزود: از این تعداد 60 گروه ویژه هستند که در مدت یک سال تحصیلی تمامی مهارتهای لازم در سه قالب تشکیلاتی، عقیدتی و معرفتی کسب کرده اند.

وی یادآور شد: از این 60 گروه ویژه 34 گروه فرزانه و بقیه پیشتاز هستند.

عزت و اقتدار، ثمره شیرین ولایتمداری است

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گردهمایی مسئولان و روحانیون عقیدتی – سیاسی ناحیه انتظامی خراسان جنوبی، گفت: عزت و اقتدار، ثمره شیرین ولایتمداری است.

حجت الاسلام کاظم لطفیان در این مراسم، سیاست زدگی را از آفت های جامعه دانست و گفت: در مکتب اهل بیت (ع)، معارف سیاسی برگرفته از قرآن و سنت است، بنابراین اگر در جامعه سیاست بر مبنای دین تبیین شود، بسیاری از آفت ها از بین خواهد رفت.

وی افزود: نگرش دنیای غرب به سیاست با هدف دستاورد مادی برای بشریت همراه است، در حالیکه اسلام با هدف تعالی و پیشرفت همه جانبه بشر و گسترش معنویت اجتماعی به امور سیاسی پرداخته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، رویکرد سیاسی با نگرش ولایی را از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ایران در پرتو ولایتمداری به عزت و اقتدار تاریخی رسیده است.

حجت الاسلام لطفیان گفت: همگان وظیفه داریم افکار و عقاید خویش را در همه حوزه ها با ولایت تطبیق داده و از رفتارهایی که با مبانی ولایت سازگاری ندارد، پرهیز نمایند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می رود جامعه به شاخص های تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری توجه کرده و کسانی را به مجلس بفرستند که دستاوردهای نظام ولایی را پاس بدارند.

نمایشگاه اولین جشنواره ملی عکس ایران به خراسان جنوبی رسید

30 قطعه از عکسهای برگزیده اولین جشنواره ملی عکس ایران از سوی انجمن سینمای جوانان بیرجند در محل نگارخانه شهر بیرجند در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بااشاره به پخش فراخوان اولین جشنواره عکس ایران در اوایل سال جاری گفت: از مجموع سه هزار و 396 قطعه عکس که توسط 682 عکاس از سراسر ایران به دبیرخانه اولین جشنوارهملی عکس ایران راه یافته بود و پس از داوری 124 قطعه عکس برای برپایی نمایشگاه درسراسر کشور انتخاب شد.

سید علی زمزم افزود: این جشنواره با هدف معرفی آثار عکاسان و تجلیل از تلاشهای گسترده جامعه ارزشمند عکاسی ایران و همچنین به تصویر کشیده شدن طبیعت زیبای ایران زیبای مان از 29 آبان تا پنج آذر ماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

وی تصریح کرد: 30 قطعه از این عکس ها از شش لغایت 11 اسفند ماه در نگارخانه شهر واقع در میدان ابوذر بیرجند برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی بیان کرد: 124 قطعه عکس نمایشگاهی به صورت همزمان در چهار دفتر انجمن سینمایجوانان سراسر کشور به نمایش در آمده و به صورت گردشی در تمام 60 دفتر انجمن سینمای جوانان کشور به نمایش در خواهد آمد.

وی اضافه کرد: همچنین در مکان نمایشگاه، کتاب و مجموعه کارت پستال این عکس ها بفروش می رسد.

اولین جشنواره انتخاب کتاب سال استان خراسان جنوبی برگزار شد

اولین جشنواره استانی انتخاب کتاب سال استان خراسان جنوبی با حضور ناهید بنی اقبال رئیس کتابخانه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی کشور با معرفی نفرات برتر در محل آمفی تئاتر استاد فرزین شهرستان سربیشه به کار خود پایان داد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این مراسم گفت: اگر امروز می بینیم که در گوشه و کنار دنیا ملت ها دنبال انقلاب اسلامی هستند و از آن الگو گرفته اند در ساماندهی این الگوها صاحبان قلم نقش بسزایی دارند.

محمد مطهری فر تصریح کرد: برگزاری این جشنواره ها می تواند کمک به دانش و فرهنگ ما داشته باشد و باید پیش از پیش به کیفیت و محتوای کتاب ها توجه داشته باشیم.

در ادامه ناهید بنی اقبال رئیس کتابخانه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی کشور که مهمان ویژه این جشنواره بود در این مراسم از مسئولان استان خواست کتابخانه ملی و مرکزی در شهر بیرجند احداث کنند زیرا در شأن مردم فرهنگی و معلم پرور منطقه که اندیشمندانی چون عبدالعلی بیرجندی را در خود جای داده اند نیست که کتابخانه ملی نداشته باشند.

در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سربیشه در مراسم پایانی این جشنواره گفت: پس از اعلام فراخوان، ۶۴اثر به دبیرخانه رسید که از این تعداد ۲۵اثر چاپ ۸۹برای داوری به تهران ارسال شد.

رمضانی هدف از برگزاری این جشنواره را کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ استان عنوان کرد.

در پایان این مراسم پس از قرائت بیانیه هیئت داوران کتاب "پادشاه می میرد" اثر دکتر کامیابی مسک به عنوان اثر برتر سال معرفی شد و به صاحبان هفت اثر دیگر لوح یادبود و جوایزی اهدا شد.