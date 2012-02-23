دو کانون فناوری اطلاعات در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده بسیج مهندسین سپاه علی بن ابیطالب(ع) در این مراسم که ظهر پنج شنبه در محل حسینیه ثارالله سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم برگزار شد، اعلام کرد: کانون شهید قندی برای همه اقشار و مهندسان جامعه قم و کانون شهید پورامینی ویژه مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی راه اندازی شده است.



سرهنگ حسین نباتی ادامه داد: سپاه علی بن ابیطالب(ع) با همکاری شرکت مخابرات، پهنای باند مناسب برای بهره بری مطلوب از خدمات الکترونیک دولت و دانلود منابع مورد نیاز از کتابخانه قدس رضوی و آیت الله مرعشی نجفی را برای بسیجیان فراهم کرده است.



وی افزود: 300 نفر از مهندسان استان برای استفاده از فضای مجازی دوره‌های آموزشی تخصصی را در سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم گذرانده‌اند.



فرمانده بسیج مهندسین سپاه علی بن ابیطالب(ع) با اعلام اینکه برای برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی اینترنت، از خواهران و برادران نیازسنجی انجام می‌ شود، ابراز داشت: این اقدام در راستای تطابق دوره‌های آموزشی با نیاز جامعه و استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات انجام می‌شود.