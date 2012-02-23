واکنش به انتقال دانشگاه پیام نور از محمدشهر به گرمدره

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعلام دانشگاه پیام نور استان البرز مبنی بر ادغام دو دانشگاه پیام نور محمد⁯شهر و گرمدره و استقرار آن در گرمدره، این خبر واکنش مجموعه شورای شهر و شهرداری محمد شهر را در پی داشت.

نادر ایزدبین رئیس شورای شهر محمدشهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در طی چهار سال گذشته هزینه سیار بالایی در جهت استقرار دانشگاه پیام نور در محمدشهر صورت گرفته است که این هزینه ها شامل اجاره ساختمان دانشگاه، در اختیار گذاردن نیرو، در اختیار گذاردن خودرو و پرداخت هزینه های آب، برق، گاز، تلفن و... بوده است.

وی افزود: متاسفانه تمامی این همکاریهای به صورت یکطرفه صورت گرفته و اکنون دانشگاه جهت ادغام با دانشگاه پیام نور گرمدره از شهر خارج خواهد شد.

ایزدبین تاکید کرد: مجموعه شورای شهر و شهرداری پیگیری مطالبات خود از دانشگاه پیام نور را حق مسلم خود دانسته و هرگونه اقدام قانونی را در این رابطه در دستور کار خود قرار می⁯دهد.