افشاگری دو ناظر اعزامی به سوریه/ موشکهای 100 هزار دلاری گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، احمد المناعی و فتحی بالحاج دو عضو کمیته ناظران عرب که اخیرا به سوریه سفر کرده بودند، در همایشی در تونس گفتند برگزاری کنفرانس موسوم به "دوستان سوریه"به میزبانی تونس، حلقه ای از حلقه های پروژه بین المللی کردن بحرین سوریه و با هدف حمایت از گروههای مسلح در چارچوب طرحهای بیگانگان به شمار می رود، در نتیجه این کنفرانس و اعضای آن، دشمنان ملت سوریه هستند.

المناعی در این همایش که در مخالفت با کنفرانس موسوم به دوستان سوریه و دخالتهای خارجی درامور این کشور برگزار شد، به شدت از اتحادیه عرب که گزارش تیم ناظران عرب اعزامی به سوریه را مخفی کرده است، انتقاد کرد و گفت : کسانی که تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز نامیده می شوند، تنها از تفنگ و سلاحهای سبک علیه ارتش سوریه استفاده نمی کنند، بلکه همچنین از موشکهایی استفاده می کنند که قیمت هر یک از آنها، یکصد هزار دلار است.



وی گفت : گروههای مسلح همچنین انواع سلاحهای سنگین را نیز مورد استفاده قرار می دهند و دهها شبکه ماهواره ای به پخش اخبار و گزارشهای تحریک آمیز و ساختگی علیه دولت سوریه دست می زنند.



المناعی افزود در دیدار با شهروندان سوری آنها از ما خواستند پیامی را به همه عربها برسانیم به اینکه از اعراب می خواهند سوریها را به حال خودشان واگذار کنند تا همانند قرنهای گذشته، همانند یک خانواده یکپارچه با یکدیگر زندگی کنند و عربها در حفظ سوریه مشارکت کنند و درامور داخلی آن دخالت نکنند.



بالحاج هم گفت اتحادیه عرب، پیش از اعزام ناظران به سوریه، با اعلام محاصره اقتصادی مردم سوریه، مرتکب جنایت علیه آنها شد.



وی افزود تیم ناظران عرب در شرایطی شکل گرفت که گرایش خصمانه علیه ملت سوریه با حملات شدید رسانه های قطری پیش از آنکه فعالیت خود را در سوریه آغاز کند، برملا شد، به طوری که بیشترین حمله این رسانه ها متوجه رئیس تیم ناظران بود.



به گفته بالحاج، گزارش تیم ناظران، خشم سلطه جویان بر اتحادیه عرب را برانگیخت، زیرا این گزارش از بزرگنمایی رسانه ای درباره حوادث سوریه و همچنین وجود گروههای مسلح و دست داشتن آنها در پس خرابی ها و ویرانی ها سخن گفته بود.

