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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

لیست 3 نامزد جبهه متحد اصولگرایان در سیستان و بلوچستان اعلام شد

لیست 3 نامزد جبهه متحد اصولگرایان در سیستان و بلوچستان اعلام شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: لیست سه نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه متحد اصولگرایان در استان سیستان و بلوچستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پایگاه خبری جبهه متحد اصولگریان ازیر بلوچ در حوزه انتخابیه چابهار و نیکشهر، خدابخش کرد تمندانی در حوزه انتخابیه خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین و حسینعلی شهریاری در حوزه انتخابیه زاهدان به عنوان نامزدهای این جبهه برگزیده شدند.

شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت  گسترده و نیز  رقابت مطلوب در حوزه های انتخابیه  زاهدان، ایرانشهر، سرباز و بخش های فنوج نامزد خود را متعاقبا معرفی می نماید.

همچنین در حوزه انتخابیه زابل و زهک نیز به دلیل بالا بردن رقابت و مشارکت گسترده مردم، جبهه متحد اصولگرایان نامزدی را معرفی نمی کند.

48 نامزد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان تایید صلاحیت شدند.

استان سیستان و بلوچستان دارای 14 شهرستان، شش حوزه انتخابیه اصلی و هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1541896

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