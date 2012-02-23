برگزیدگان جشنواره ملی داستان کوتاه دورود معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره ملی داستان کوتاه مهر دورود در سینما کیهان این شهرستان برگزار و نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند.

در این جشنواره در بخش آزاد مهرداد موسویان از همدان رتبه اول را به خود اختصاص داد، سید مهدی قلمی از زنجان حائز رتبه دوم جشنواره شد و علی شاه علی از الیگودرز رتبه سوم را کسب کرد.

همچنین در این بخش از روح الله سلیمانی از خرم آباد، علی فاطمی از اصفهان، تهمینه کریمی از بروجن، ناهید قادری حاجی آبادی از کرمانشاه و نگار کماسی از بروجرد تقدیر به عمل آمد.

در بخش ویژه جهاد اقتصادی و امر به معروف و نهی از منکر نیز شمسی وفایی از کرمانشاه و حبیب الله بهرامی از اهواز برگزیده شدند.

400 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی داستان کوتاه دورود ارسال شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود نیز در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: بیش از 400 اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره داستان کوتاه شهرستان دورود ارسال شده بود.

حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: این آثار بعد از فراخوان عمومی، توسط هنرمندان و نویسندگان از سراسر کشور ارسال شد.

وی بیان داشت: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت داوران بررسی و داستانهای برگزیده انتخاب و به نویسندگان اعلام شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود گفت: هشتمین جشنواره ملی داستان کوتاه دورود در دو بخش آزاد و ویژه با موضوعات سال جهاد اقتصادی برگزار شد.