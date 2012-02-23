شرایط برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در زنجان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر پنجشنبه در همایش توجیه نمایندگان فرماندار شهرستان زنجان که ظهر پنجشنبه در سالن سهروردی برگزار شد، تعداد داوطلبان نمایندگی در شهرستان زنجان را 21 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 18 نفر آقا و سه نفر خانم هستند که تا 11 اسفند ماه جاری برای تبلیغات خود فرصت دارند.

وی با اشاره به تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان زنجان، ادامه داد: تعداد 154 شعبه در شهر زنجان با 146 شعبه ثابت و هشت شعبه سیار جهت اخذ رأی در روز برگزاری انتخابات پیش بینی شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار زنجان افزود: روال برگزاری انتخابات همانند سالهای گذشته بوده و تنها تفاوت ایجاد شده الکترونیکی شدن فرآیندها و تسریع هرچه بیشتر امور است.

همچنین مسئول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان زنجان، با بیان اینکه تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری انتخابات فراهم شده، گفت: 24 فرآیند از 25 فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی بوده و ارتباط شعبات با یکدیگر به صورت آنلاین خواهد بود.

جلیل جزونقی افزود: پایگاه داده کد ملی افراد در کامپیوتر تمامی شعب قرار گرفته و احراز هویت و تکراری بودن رأی دهنده، در همان لحظه امکان پذیر است.

همچنین مرتضوی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان زنجان ضمن تأکید بر رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، توضیحات لازم را در زمینه وظایف نمایندگان فرماندار و چگونگی نظارت ناظرین و بازرسان ارائه داد.

همایش توجیهی نمایندگان فرماندار با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، مسئول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان زنجان، مسئول کمیته هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان زنجان، رئیس کمیته آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان زنجان و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان زنجان به منظور تشریح وظایف نمایندگان فرماندار برگزار شد.