به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه با انجام 14 دیدار پیگری شد که طی آن تیم فوتبال پیکان که شانس نخست صعود مستقیم به رقابتهای لیگ برتر است در دیداری خانگی برابر صنعت ساری به پیروزی رسید. شهرداری بندرعابس که دومین تیم گروه الف است در ورزشگاه خانگی برابر ابومسلم مشهد به تساوی رضایت داد تا فاصله اش با پیکان صدرنشین بیشتر شود و البته به رده سوم سقوط کند.

در گروه دوم تیم آلومینیوم هرمزگان که شانس اول صعود مستقیم به لیگ برتر است برابر استقلال صنعتی تن به شکست داد. این در حالی بود که تیم ماشین سازی تبریز که می توانست با غلبه بر کاوه تهران خود را به تیم صدرنشین نزدیک کند برابر این تیم تهرانی شکست خورد. در مقابل گهر زاگرس با کسب سه امتیاز دیدار این هفته به رده دوم صعود کرد و جای ماشین سازی را گرفت.

نتایج دیدارهای برگزار شده عصر پنجشنبه و جدول رده بندی گروه های اول و دوم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:

گروه الف:

* پیکان تهران 4 - صنعت ساری 2

* گسترش فولاد تبریز 1 - داماش ایرانیان صفر

* اتکا گلستان صفر - فولاد یزد 1

* شهرداری اراک صفر - پیام مخابرات فارس 1

* استیل آذین سمنان صفر - مس رفسنجان صفر

* شهرداری بندرعباس 1 - ابومسلم مشهد 1

* ایرانجوان بوشهر 2 - سایپا شمال صفر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 43 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 37 امتیاز

3 - شهرداری بندرعباس 36 امتیاز

4- سایپا قائمشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 5+

5- شهرداری اراک 27 امتیاز - تفاضل گل 1+

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13- مس رفسنجان 15 امتیاز - تفاضل گل 10-

14- صنعت ساری 15 امتیاز - تفاضل گل 11-(یک بازی کمتر)

گروه ب:

* شیرین فراز کرمانشاه 1 - شهرداری یاسوج صفر

* نساجی مازندران - برق شیراز( به تعویق افتاد)

* گهر زاگرس درود 1 - گل‌گهر سیرجان صفر

* پاس همدان 1 - نفت مسجد سلیمان صفر

* نیروی زمینی تهران 1 - تربیت یزد صفر

* کاوه تهران 1 - ماشین‌سازی تبریزصفر

* صنعتی خوزستان 2 - آلومینیوم هرمزگان صفر



جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 40 امتیاز

2- گهرزاگرس 32 امتیاز

3- ماشین‌سازی تبریز 31 امتیاز

4- نیروی زمینی 30 امتیاز

5- شیرین فراز کرمانشاه 29 امتیاز

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13- کاوه تهران 19 امتیاز

14- برق شیراز 18 امتیاز