کارت قرمز برای مجمع سفید/ انتخابات هیئت بدمینتون زنجان و ناامیدی آقای رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا ظهر پنج شنبه در جلسه مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان زنجان در خصوص نتایج مجمع افزود: امیدوار بودم اعضای مجمع به یک اجماع رسیده و به تنها کاندیدای خود که از بطن بدمینتون بوده و سال‌ها در این رشته زحمات زیادی را چه در کسوت بازیگری و چه در پست مربیگری کشیده است، اعتماد می‌کردند تا بدمینتون زنجان بتواند باز هم به روزهای اوج خود بازگردد.

وی ادامه داد: اما با این وجود من مرتضی ولی‌دروی را به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب می‌کنم.

پوریا با تاکید بر اینکه تا به امروز شاهد چنین اتفاقی در مجمع انتخابات نبوده و به هر دلیلی اعضا به یک اجماع نظر در خصوص انتخاب رئیس جدید می‌رسند، افزود: محمود انصاری خدمات ارزنده‌ای را به این رشته ورزشی کشیده و باید پذیرفت که عمر ورزشی هرکس محدود است و نمی‌توان از یک فرد تا آخر عمر انتظار کار داشت.

این کنایه رئیس فدراسیون در حالی مطرح می شود که بدمینتون استان بعد از سال ها یکه تازی در عرصه کشور با مدیریت درازمدت، موجب شده قهرمانان بزرگ ملی از صحنه خارج شده و ترجیح دهند از بدمینتون فاصله بگیرند.

پوریا با تأکید بر اینکه تا به امروز شاهد چنین اتفاقی در مجمع انتخابات نبوده و به هر دلیلی اعضاء به یک اجماع نظر در خصوص انتخاب رئیس جدید می‌رسند، افزود: اینکه محمود انصاری به عنوان پدر بدمینتون زنجان خدمات ارزنده‌ای را به این رشته ورزشی انجام داده است، بر کسی پوشیده نیست، اما باید پذیرفت که عمر ورزشی هرکس محدود است و نمی‌توان از یک فرد تا آخر عمر انتظار کار داشت، اما به هر رویه، وی هنوز هم در فدراسیون بدمینتون به عنوان مسئول کمیته مربیان مشغول به فعالیت‌ است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی دهه‌فجر، یادآور شد: این رقابت‌ها امسال در سطح بسیار بالایی برگزار شد، به طوری که شاهد حضور 26 کشور خارجی در این رقابت‌ها بودیم، به همین خاطر فدراسیون بدمینتون توانست با میزبانی این رقابت‌ها این تعداد ورزشکار خارجی را به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پذیرا باشد.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز از بدمینتون زنجان به عنوان یکی از رشته‌هایی که توانسته است برای خود جایگاهی در کشور به دست آورد، گفت: تصدی ریاست هیئت‌های ورزشی به عنوان امانتی در دستان اهالی ورزش است که هیچ انتظار مادی از این پست ندارند و تنها عاملی که باعث شده است علی‌رغم همه مشکلات باز هم به ادامه کار دلگرم باشند علاقه وافر برای حضور در این عرصه است.

ایرج رحمانی با تأکید بر اینکه بدمینتون زنجان همواره با نام انصاری توانسته است به مدارج بالایی در رقابت‌های داخلی و خارجی دست یابد ادامه داد: اگر بدمینتون زنجان تا به امروز توانسته است به عنوان "مهد بدمینتون ایران" مطرح باشد، مدیون همبستگی و اتحاد همه عوامل این هیئت بوده است، به همین خاطر برای ادامه همین راه باید این اتحاد در بین همه اعضاء وجود داشته باشد تا بتوانیم باز هم به عنوان یکی از قطب‌های این رشته در کشور مطرح باشیم.

در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان، مرتضی ولی‌دروی به عنوان تنها کاندیدای تصدی ریاست این هیئت با 14 رأی سفید و 5 رأی موافق نتوانست به عنوان رئیس جدید هیئت بدمینتون استان زنجان انتخاب شود.

با این حال سرپرستی ولی دروی در حالی رسمی می شود که مدیرکل ورزش استان با درخواست کتبی موافقت خود را با این تصمیم رئیس فدراسیون اعلام کند.