14 برنامه فرهنگی و هنری در دورود برگزار شد

حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال 1390 سالی پر بار و پر کار در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان دورود بود.

وی ادامه داد: امسال با همکاری و مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در خصوص تفاهمنامه های برنامه های فرهنگی و هنری بیش از 14 برنامه فرهنگی و هنری در این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود یادآور شد: این برنامه ها با گستره شهرستانی، استانی، منطقه ای و ملی در دورود برگزار شده که این تعداد برنامه فرهنگی هنری در نوع خود بی سابقه بوده است.

حجت الاسلام ارکبان یادآور شد: برگزاری هشتمین جشنواره ملی داستان کوتاه دورود آخرین برنامه فرهنگی و هنری این اداره در سال جاری بود که با استقبال نویسندگان برگزار شد.

وی با اشاره به میزبانی مطلوب این شهرستان در اجرای این جشنواره ملی، یادآور شد: شهرستان دورود استان لرستان از قطبهای داستان نویسی در سطح کشور است به طوریکه نویسندگان این شهرستان با کسب عناوین مختلف داستان نویسی همواره در جشنواره های متعدد کشور درخشیده اند.