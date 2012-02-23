مردم باید به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی مردم با مقوله استاندارد بالاخص رعایت الزامات استاندارد راجع به مسکوکات طلا و لزوم انگ گذاری و نشانه گذاری فلزات گرانبها، مدیر کل استاندارد البرز به همراه بازرسان و جمعی از خبرنگاران به سطح بازار آمد.

علی سعادتی مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز در این بازرسی عنوان کرد که ضمن ابلاغ قبلی به اتحادیه و واحدهای صنفی، به عدم عرضه طلاهای فاقد نشانه گذاری تاکید و توجه هر بیشتر تولید کنند گان و عرضه کنندگان به این مقوله را بسیار مهم تلقی کرد.

وی در این بازدید خطاب به مصرف کنندگان تاکید کرد: از آنجائیکه اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها به موجب ماده هفت قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران از وظایف ادارات کل است و تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها این سازمان است، مردم به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند.

سعادتی گفت: اداره کل استاندارد البرز در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از عرضه طلاهای فاقد نشانه گذاری و بدون نظارت سازمان ملی استاندارد، مبادرت به بازرسی و کنترل بازار می کند از این رو از شهروندان در خواست می شود به علامت اختصاری توجه کنند.