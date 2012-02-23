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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

سعادتی عنوان کرد:

مردم باید به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند

مردم باید به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز گفت: تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها سازمان استاندارد است و مردم باید به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی مردم با مقوله استاندارد بالاخص رعایت الزامات استاندارد راجع به مسکوکات طلا و لزوم انگ گذاری و نشانه گذاری فلزات گرانبها،  مدیر کل استاندارد البرز به همراه بازرسان و جمعی از خبرنگاران به سطح بازار آمد.

علی سعادتی مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز در این بازرسی عنوان کرد که ضمن ابلاغ  قبلی به اتحادیه و واحدهای صنفی، به عدم عرضه طلاهای فاقد نشانه گذاری تاکید و توجه هر بیشتر تولید کنند گان و عرضه کنندگان به این مقوله را  بسیار مهم تلقی کرد.

وی در این بازدید خطاب به مصرف کنندگان تاکید کرد: از آنجائیکه اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها به موجب ماده هفت قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران از وظایف ادارات کل است و تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها این سازمان است، مردم به استاندارد به عنوان یک مطالبه ملی نگاه کنند.

سعادتی گفت: اداره کل استاندارد البرز در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از عرضه طلاهای فاقد نشانه گذاری و بدون نظارت سازمان ملی استاندارد، مبادرت به بازرسی و کنترل بازار می کند از این رو از شهروندان در خواست می شود به علامت اختصاری توجه کنند.

کد مطلب 1541907

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