بسترسازی حضور حداکثری مردم در انتخابات نیازمندعزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید عصر پنجشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهارداشت: خبرنگاران در راستای تقویت انگیزه های اسلامی و انسانی رسالت خطیری برعهده دارند.

وی با بیان اینکه امروز بیت الغزل شعر ما انتخابات است، افزود: حضور پرآوازه و خاطره انگیز 22بهمن ماه در جهان حماسه بی سابقه ای بوده و حساسیت دشمن را بیشتر کرده است.

وی انتخابات را مظهر اقتدار ملی دانست وادامه داد: انتخابات ایران دموکراسی ترین، واقعی ترین و به معنای واقعی مردم سالاری دینی در دنیا است.

وی با اشاره به فتنه 88 در انتخابات رایست جمهوری کشور اشاره کرد و بیان داشت: امروز بصیرت وهوشیاری مردم جزئی ازسیاست بوده و این بصیرت و بلوغ سیاسی مردم موجب خنثی شدن نقشه های شوم دشمنان می شود.

وی انتخابات را بارزترین نماد و اهتمام به امور اجتماعی و قراردادن سرنوشت کشور به دست مردم دانست وتصریح کرد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 30 امین انتخابات کشوربوده و مانند دوره های گذشته با حضور پروشور مردم برگزارخواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بی سابقه بودن انتخابات ایران به لحاظ سلامت، مردمی و قانونمندی در تاریخ معاصر، تصریح کرد: حاکمیت مردمی ایران آغاز حاکمیت جهانی بوده و بیداری های اسلامی نیز بیانگر این رویداد بزرگ در سطح جهان بشریت و جوامع اسلامی است.

رشید با اشاره به اینکه ایران با پشتوانه توده های مردم و محرومین پایه گذاری شده، اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران و جامعه ایرانی با تکیه بر وحی و تعالیم حیات بخش اسلامی و با رهبریهای پیامبرگونه رهبرمعظم انقلاب شکل گرفته و قابل مقایسه با هیچ کشور منطقه نیست.

وی ادامه داد: در دنیای استکبار رسانه های غربی برای به زانو درآوردن نظام به کار گرفته شدند و این در حالی است که رسانه های کشورباید با دقت وهوشیار وی‍ژه ای فعالیت کنند و اهداف دشمنان را خنثی کنند.

وی به سرمایه گذاری های ویژه دشمن برای براندازی نظام اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا رسانه های غربی برای به تصویرکشیدن یاس و ناامید کردن مردم ایران تلاش های زیادی دارند.

رشید با اشاره به بیداریهای اسلامی و نقش انتخابات و حضورحداکثری مردم درانتخابات در بیداری اسلامی تصریح کرد: ایران همواره الگوی کشور های جهان بوده و این بیداری موجب تضمین، بقاء و فراگیری بیداری اسلامی جهانی وبشری می شود.

به گفته وی بهترین، سالم ترین، قانونمندترین و مردمی ترین و آزادترین انتخابات در سطح جهان منحصر به ایران است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عده ای برای تخریب وتضعیف دیگران و رسیدن به اهداف خود از هیچ کوششی فروگذار نیستند، افزود: تخریب کردن دیگران منطبق برتعالیم اسلامی نبوده و از سوی مردم نیز تایید نخواهد شد.

رشید خطاب به رسانه ها یادآور شد: تبیین و ترویج درست واطلاع رسانی جامع به مردم برعهده رسانه ها بوده و باید بسترهای مناسب برای حضورمردم از سوی اصحاب رسانه فراهم شود.