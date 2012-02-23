موفقیت گروه موسیقی افلاک در جشنواره فجر/ اجرای نمایش "اجی مجی"

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی محلی افلاک به سرپرستی بابک صادقی از لرستان در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به عنوان گروه برگزیده معرفی شد.

در این جشنواره که برای نخستین بار در یاسوج برگزار شد، گروه سنتی "هنگام" از استان اصفهان، گروه محلی "ایل بانگ" و "بامداد" هر دو از کهگیلویه و بویراحمد، گروه سنتی "مهتاب رو" از استان تهران و گروه سنتی "خایدالو" از استان لرستان به اجرای برنامه های خود پرداختند.

در این جشنواره از گروه موسیقی محلی لری افلاک به سرپرستی بابک صادقی، به خوانندگی استاد پیشکسوت علیرضا نادری و استاد حشمت اله فتحی، نوازندگی کمانچه حسن سالم، نوازندگی دف حامد کریمی و نوازندگی تنبک بابک صادقی به عنوان گروه برگزیده تقدیر به عمل آمد.

اجرای نمایش عروسکی "اجی مجی"

بنابر این گزارش نمایش عروسکی "اجی مجی" از امروز پنج شنبه به مدت پنج روز در تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد اجرامی‌شود.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی گلشن حسنوند، داستان بچه غولی است که برای بهبود بیماری پدرش برگ‌های نقره و میوه‌های طلایی دو درخت را شبانه می‌چیند، غافل از آن که صاحب درخت‌ها و پسرانش او را دزد پنداشته‌اند.

در "اجی مجی" که کاری از گروه تئاتر عروسکی صفیر وابسته به انجمن هنرهای نمایشی خرم آباد است، مسعود حسنوند، رزیتا طهماسبی، طناز رک رک، مریم ولیپور، اکرم ولیپور، امیرحسین احسان‌پور و احمد احسان‌پور عروسک‌ها را به حرکت درمی‌آورند و صداپیشه‌های این نمایش مسعود حسنوند، گلشن حسنوند، مریم ولیپور، نسرین زرین‌تجره و ایمان اصفهانی هستند.

طراحی و ساخت عروسکهای اجی مجی را خود کارگردان انجام داده و فرزاد زیدی‌نژاد متن نمایشنامه را بازنویسی کرده است. نام حمیدرضا حسنوند، فرزانه بازگیر، ایمان اصفهانی و مسعود حسنوند نیز در گروه موسیقی و تدوین صدای نمایش آمده است.

نمایش عروسکی "اجی مجی" تا هفتم اسفند ماه سال جاری در دو نوبت در ساعت‌های 17 تا 18 و 18 تا 19 در تالار شهید آوینی اجرا می‌شود.

بیانیه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد پیرامون انتخابات مجلس

همچنین در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد بیانیه صادر کرد.

بنابر این گزارش در این بیانیه آمده است: با عنایت به اهمیت انتخابات در این برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی که یک آزمایش عظیم برای ملت ایران است باید صرف نظر از هر نتیجه برای نامزدهای انتخاباتی، انتخابات مظهر نظام ولایی و عامل اتصال و پیوند معنوی مردم و نظام تلقی شود.

سوق دادن فضای انتخابات به سمت تعالی و وحدت، بیان ارزشها توسط نخبگان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مقدم داشتن مصالح عمومی بر منافع فردی، حفظ حرمت قانون و گسترش روحیه قانون پذیری در مردم، حفظ حرمت فردی و احترام به رقبا و عدم تخریب شخصیتها، پرهیز از طرح شعارهای خیال پردازانه و غیر اصولی، پرهیز از اظهار نظر و رفتارهایی که فضای جامعه را مخدوش کند، حفظ و تداوم روحیه امید، نشاط و شور و حال انتخاباتی در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است.

شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد دراین بیانیه از تمامی مردم و پویندگان راه حق و آزادی دعوت کرده تا یک بار دیگر با حضور پر شکوه خود روز 12اسفند ماه در پای صندوقهای رای این روز بزرگ را هم در تاریخ انقلاب اسلامی درخشان به پا دارند.

این شورا ابراز امیدواری کرده که برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمینه فکری و اجتماعی تحکیم هر چه بیشتر وحدت و وفاق اجتماعی را در میان مردم فهیم بروجرد در پی داشته و همچون گذشته بروجرد بتواند جلوه های زیبا تاریخی و به یاد ماندنی از یک حضور حماسی، پر شور و آگاهانه را هم شان با فرهنگ اصیل و تاریخی خود، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی به نمایش گذارد.

بروجرد رتبه برتر جشنواره موسیقی سرودهای انقلابی راکسب کرد

همچنین رتبه برتر جشنواره موسیقی سرودهای انقلابی استانهای غرب کشور، توسط گروه موسیقی "آفاق" بروجرد کسب شد.

بنابر این گزارش گروه موسیقی آفاق وابسته به انجمن موسیقی شهرستان بروجرد در جشنواره موسیقی و سرودهای انقلابی و سرنا که در شهرستان دلفان برگزار شد مقام اول را کسب کردند.

این جشنواره هفته گذشته با حضور 25 گروه موسیقی از استانهای غربی کشور در دلفان لرستان برگزار شد.

در این جشنواره گروه های موسیقی شهرستان الیگودرز و دزفول به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.