اخبار کوتاه استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی مدیران اجرایی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و کرمانشاه، اعضای دبیرخانه دائمی جشنواره امام رضا(ع)، دکتر مالمیر عضو هیئت علمی دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) و معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمانشاه، در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

سید جواد جعفری در این نشست گفت: اگر امروز پیگیر گسترش فرهنگ رضوی هستیم، این حرکت تلاشی برای گسترش کار خودمان وتلاش برای اصلاح کار جامعه اسلامی با استفاده از سیره اهل بیت(ع) است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: ما مدعی ترویج فرهنگ رضوی هستیم،این امر رسالت سنگینی است،ترویج این فرهنگ منتج به نزدیک تر شدن مردم به سیره و سنت رضوی می شود که نمود آن باید در سطح جامعه احساس شود و این دشواری این رسالت و وظیفه را نمایان می کند.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) گفت: همانطور که رئیس جمهور فرمودند هنوز در آغاز راه هستیم پس باید همت بیشتری شود تا آنچه شایسته این شخصیت بزرگوار و خاندان رسالت است انجام بگیرد.

فرهنگ متعالی و ارزشی رضوی در جامعه نهادینه شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: فرهنگ متعالی و ارزشی رضوی در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام محمد آفتابی در نشست مدیران اجرایی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، گفت: وجود مضجع شریف امام رضا (ع) در مشهد مقدس یکی از افتخارات ایرانیان محسوب می شود که همواره همه خود را خادم این امام همام می دانند و بهره های معنوی فراوانی از وجود نازنین ایشان نصیب ایران و ایرانیان شده است.

وی گفت: یکی از وی‍ژگی های بارز جشنواره امام رضا(ع) در کرمانشاه تمرکز یافتن بر مسائل علمی پژ‍وهشی است که به این واسطه استان کرمانشاه یکی از استان های برتر به لحاظ کمی و کیفی در سطح استان های کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در ادامه از آماده شدن فراخوان اولیه جشنواره در استان خبر داد و گفت: همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات عرفانی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) مهر 91 در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مردم برای ادای تکلیف در انتخابات حضور گسترده دارند

سید محمد صادق معصومی‌لاری در آستانه انتخابات مجلس نهم گفت: انتخابات اسفندماه از دو بعد داخلی و بین‌المللی حائز اهمیت است که در بعد بین‌المللی مشارکت حداکثری و حضور گسترده برای نظام و انقلاب اهمیت دارد و در بعد داخلی نیز انتخاب افراد اصلح و شایسته برای مجلس شورای اسلامی که چهره‌های خادم ملت باشند اهمیت دارد.

سرپرست سابق دفتر نظارت و بازرسی انتخابات بر انتخابات استان کرمانشاه افزود: انتخابات مجلس به علت اینکه با همه ارکان مملکت سر و کار دارد از درجه اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و می‌توان آنرا از پراهمیت‌ترین انتخابات کشور دانست.

وی تاکید کرد: امروز مردم با بصیرت و بینش کافی شرایط حساس داخلی و خارجی و منطقه‌ای را رصد می کنند و برهمین اساس در این انتخابات با همه وجود به افراد و چهره‌های آگاه و دارای بصیرت رای خواهند داد.