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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

در بیانیه اعلام شد؛

21 انفجار در 19 منطقه عراق/ القاعده عامل اصلی حملات امروز

21 انفجار در 19 منطقه عراق/ القاعده عامل اصلی حملات امروز

وزارت کشور عراق در بیانیه ای با اشاره به 21 انفجار در 19 منطقه این کشور شبکه تروریستی القاعده را عامل اصلی انفجارهای امروز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور عراق در بیانیه ای اعلام کرد امروز 21 انفجار در مناطق مختلف این کشور رخ داد که 7 مورد از این انفجارها در شهر بغداد روی داد.

در این بیانیه با بیان اینکه القاعده متهم اصلی انفجارهای خونین امروز است آمده است : این حملات به کمک جدیدترین تاکتیکهایی رخ داد که شبکه تروریستی القاعده و گروه های مسلح وابسته به آن، آنها را به کار می گیرند.

در ادامه بیانیه گفته شده است : این انفجارها که کشته و زخمی شدن شماری از مردم بیگناه و نیروهای امنیتی عراق و آسیب به خودروهای غیرنظامی و منازل مسکونی را در پی داشت 19 منطقه را در سرتاسر عراق هدف قرار داده بودند.

در بخش دیگر بیانیه آمده است : القاعده درصدد است با این انفجارها حامل این پیام باشد که همچنان در اراضی عراق حضور دارد و می تواند بغداد و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک این کشور را هدف قرار دهد.

در انفجارهای امروز عراق که در استانهای مختلف همچون بغداد، نینوا، بابل، صلاح الدین و کرکوک رخ داد دست کم 50 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 1541916

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