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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

پخش 155 هزار مترمربع آسفالت در محمدشهر

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهردار محمدشهر عنوان کرد: امسال در شهر محمدشهر بالغ بر 155هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر پخش شده است.

حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: همچنین در بخش جدول⁯گذاری درون شهری تا امروز حدود 10هزار مترطول جدول⁯گذاری در سطح شهر انجام شده است که این مقدار شامل عملیات تخریب جداول قدیمی و جاگذاری جداول جدید نیز می⁯شود.

وی افزود: کار تخریب جداول قدیمی و فرسوده به تنهایی هزینه بالایی را در بردارد.

به گفته نادری در سال جاری، در شهر محمدشهر 700متر کانال سرپوشیده شده است و در شهرک جعفرآباد این شهر نیز این مقدار به 500 متر می⁯رسد که تاکنون 40 درصد از آن انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردارمحمدشهر در ادامه گفت: پروژه ساختمان آتش⁯نشانی محمدشهر نیز رو به اتمام است و امید می⁯رود که در روزهای آتی شاهد افتتاح آن باشیم.

کد مطلب 1541917

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