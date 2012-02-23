پخش 155 هزار مترمربع آسفالت در محمدشهر

حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: همچنین در بخش جدول⁯گذاری درون شهری تا امروز حدود 10هزار مترطول جدول⁯گذاری در سطح شهر انجام شده است که این مقدار شامل عملیات تخریب جداول قدیمی و جاگذاری جداول جدید نیز می⁯شود.

وی افزود: کار تخریب جداول قدیمی و فرسوده به تنهایی هزینه بالایی را در بردارد.

به گفته نادری در سال جاری، در شهر محمدشهر 700متر کانال سرپوشیده شده است و در شهرک جعفرآباد این شهر نیز این مقدار به 500 متر می⁯رسد که تاکنون 40 درصد از آن انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهردارمحمدشهر در ادامه گفت: پروژه ساختمان آتش⁯نشانی محمدشهر نیز رو به اتمام است و امید می⁯رود که در روزهای آتی شاهد افتتاح آن باشیم.