پخش 155 هزار مترمربع آسفالت در محمدشهر

حامد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: همچنین در بخش جدولگذاری درون شهری تا امروز حدود 10هزار مترطول جدولگذاری در سطح شهر انجام شده است که این مقدار شامل عملیات تخریب جداول قدیمی و جاگذاری جداول جدید نیز میشود.
وی افزود: کار تخریب جداول قدیمی و فرسوده به تنهایی هزینه بالایی را در بردارد.
به گفته نادری در سال جاری، در شهر محمدشهر 700متر کانال سرپوشیده شده است و در شهرک جعفرآباد این شهر نیز این مقدار به 500 متر میرسد که تاکنون 40 درصد از آن انجام شده است.
معاون فنی و عمرانی شهردارمحمدشهر در ادامه گفت: پروژه ساختمان آتشنشانی محمدشهر نیز رو به اتمام است و امید میرود که در روزهای آتی شاهد افتتاح آن باشیم.
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