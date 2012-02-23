حمایت از سرمایه گذاران مهمترین اولویت شهرکهای صنعتی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، حمایت از سرمایه گذاران را از مهمترین اولویت ها و سیاستها در راستای توسعه صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی دانست و بر حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران تاکید کرد.

علی همت در جلسه مشترک با گروه سرمایه گذاران استان اصفهان که به منظور بررسی راهکارهای حمایت از سرمایه گذاران برای حضور فعال در بخش صنعت شهرستان آباده برگزار شد، افزود: باتوجه به عزم مدیریت ارشد استان و تاکیدات ویژه استاندار فارس در زمینه حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران، از تمام ظرفیتهای قانونی در شرکت شهرکهای صنعتی فارس به منظور حمایت و جذب سرمایه گذاران استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران توسعه صنعتی و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت، گفت: امروز یکی از مهمترین راههای تحقق بخشیدن به جهاد اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاران مولد است و این مهم در سر لوحه برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اینکه آماده واگذاری زمین در شهرک صنعتی ایزدخواست آباده با شرایط ویژه به سرمایه گذاران هستیم گفت : در این شهرک صنعتی زیرساختها برای ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی فراهم است.

همت همچنین در پاسخ به پیشنهاد گروه سرمایه گذاران برای ایجاد شهرک صنعتی خصوصی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی ایزدخواست باتوجه به نزدیکی به خط راه آهن و همچنین بزرگراه شیراز – اصفهان و معافیت مالیاتی 10 ساله از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی برخوردار است.

در این جلسه مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان نیز بر حمایت از سرمایه گذاران تاکید کردند.

استفاده از توان اجرائی فارس در بازسازی عتبات عالیات و کشور عراق

استاندار فارس گفت: از تمامی توان اجرایی و بخش خصوصی استان فارس، برای آبادانی عتبات عالیات و کشور عراق بهره گیری کنیم.

حسین صادق عابدین در دیدار با جبار مظلوم رئیس تیم تجاری کشور عراق گفت: مردم ایران از اینکه عراق یک ملت مستقل، آباد و بدون مشکل و قدرتمند باشد استقبال می کنند و در این راستا نیزتلاش می کنیم تا از تمامی توان اجرایی و بخش خصوصی برای آبادانی عتبات عالیات و عراق بهره گیری کنیم.

استاندار فارس با ابراز خرسندی از این دیدار و با اشاره به توان و ظرفیت استان فارس در بخشهای مختلف، افزود: با توجه به تحریم های نفتی غرب بر علیه ایران بسیاری از نیازمندی های کشور در فارس تامین می شود و خوشبختانه هم اکنون بخش خصوصی بسیاری از مشکلات نفتی کشور را حل کرده است.

وی با بیان اینکه هیچ مانعی بین ملت ایران و عراق برای گسترش روابط وجود ندارد بیان کرد: ما در بخش کشاورزی موفقیتهای زیادی داشته ایم و بسیاری از محصولات زراعی استراتژیک مانند گندم در فارس تولید می شود و استان فارس در این زمینه دارای تجارب کاری زیادی است.

جبار مظلوم رئیس تیم تجاری کشور عراق نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت: فعالیتهای ارزنده مردم مومن و ولایت مدار فارس در بازسازی عتبات عالیات همواره در اذهان مردم عراق ماندگار خواهد شد و امروزه خوشبختانه رابطه صمیمی و نزدیکی میان دو ملت وجود دارد.

وی اظهار داشت: تعامل و همکاری در زمینه کشاورزی و صنعتی بین دو کشور، موجب افزایش سطح دوستی و همکاریهای دوجانبه خواهد شد.

این جلسه با بررسی راهکارهای افزایش مبادلات میان فارس و کشور عراق پایان یافت.

فضای سالم انتخاباتی، شور و نشاط سیاسی را ارتقا می بخشد

رئیس ستاد انتخابات استان فارس گفت: ایجاد فضای سالم انتخاباتی، موجب افزایش شور و نشاط سیاسی و به دنبال آن مشارکت در امر انتخابات می شود.

کمال فیروز آبادی درهمایش"انتخابات قانونمند، مجلس توانمند" با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در باب انتخابات و برآیند سیاسی و اجتماعی آن در داخل و خارج از کشور گفت: ایجاد فضای سالم انتخاباتی، موجب افزایش شور و نشاط سیاسی و به دنبال آن مشارکت در امر انتخابات می شود.

وی افزود: مسئولیت پذیری، ارزش گرایی، عدالت محوری ، توجه به مصالح ملی و اسلامی و تلاش برای اهداف متعالی انقلاب اسلامی از مهترین شاخص های یک نامزد انتخاباتی است و در این راستا باید فرهنگ سیاسی و اجتماعی ارتقا مناسبی داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس گفت: پرهیز از اعمال سلایق شخصی در امر انتخابات از مهمترین شاخص های دست اندرکاران امر است و در این راستا باید با بکار گیری نیروهای لایق و توانمند از حداکثر ظرفیت موجود بهره گیری کنیم.

وی تاکید کرد: مسئولان و مجریان امر انتخابات باید توجه ویژه ای در نظارت و بررسی فعالیتهای نامزدهای انتخاباتی و فراهم کردن فضای سالم رقابتی بر اساس قانون داشته باشند و این حرکت به مشارکت حداکثری مردم در امر انتخابات نیز منجر می شود.

اهتمام و توجه دولت، برگزاری انتخاباتی قانونمند و پرشور و نشاط است

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس اهتمام نظام اسلامی را برگزاری انتخاباتی قانونمند و پرشور و نشاط دانست و بر اهمیت اجرای کامل و صحیح قانون در تمام سطوح انتخابات تاکید کرد.

یحیی صادقی در همایش مشترک فرمانداران استان فارس با اشاره به اعلام نتایج قطعی تایید صلاحیت داوطلبان این دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان، از تمامی داوطلبان و حامیان آنها درخواست کرد با تبعیت از تصمیمات شورای نگهبان، قانونمندی و پایبندی به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه این جلسه که به منظور تحلیل و بررسی آخرین وضعیت ستادهای انتخاباتی شهرستان های استان برگزار شد با اشاره به پایان فرایند تایید صلاحیت ها، آن را موج اول تراکم فعالیت ستاد انتخابات دانسته و از تلاش فرمانداران و دیگر دست اندرکاران در این مدت تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز تبلیغات قانونی داوطلبان از چهارم اسفندماه، خواهان اهتمام و جدیت بیشتر فرمانداران جهت نظارت دقیق بر فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان شد و از همه داوطلبان درخواست کردند در مدت زمان کوتاهی که به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است با پایبندی به قانون زمینه ساز خلق یک حماسه جدید در تاریخ انقلاب اسلامی باشند.