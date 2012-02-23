به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه امروز پنجشنبه با دیدار حساس تیم های گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک آغاز شد.

این بازی که میزبانی تیم گیتی پسند در سالن پیروزی شهر اصفهان برگزار شد در پایان به برتری 5 بر 2 تیم گیتی پسند انجامید تا فاصله سرخپوشان اصفهانی با صدرنشین لیگ برتر فوتسال به حداقل برسد. برای تیم گیتی پسند در این بازی خانگی وحید شمسایی (2 گل)، مسعود دانشور، محمد کشاورز و "شاپا" گل زدند. گل های تیم شهید منصوری قرچک نیز توسط اسماعیل وطن خواه و شاپا (گل به خودی) به ثمر رسید.

بدین ترتیب تیم فوتبال گیتی پسند 59 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم شهید منصوری 59 امتیازی در رده دوم جدول لیگ برتر فوتسال ایستاد.

در حال حاضر شهید منصوری قرچک با 59 امتیاز و تفاضل گل 51+ صدرنشین و تیم گیتی پسند با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل 47+ رتبه دوم جدول را در اختیار دارد. با این شرایط و با توجه به اینکه تیم منصوری در هفته های آینده دیدارهای دشوارتری نسبت به تیم گیتی پسند پیش رو دارد می توان پیش بینی کرد شانس تیم اصفهانی برای رسیدن به قهرمانی بیش از مدافع عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتسال است.

دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان - شهید منصوری قرچک در حالی برگزار شد که در نیمه دوم مسابقه وحید شمسایی از تیم گیتی پسند و مجید لطیفی از تیم شهید منصوری قرچک با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند.