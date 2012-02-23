نامزدها از تخریب همدیگر پرهیز کنند

رجبعلی شیخ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نامزدها از دادن وعده هایی که امکان عمل در آن وجود ندارد خودداری کنند زیرا مردم به وعده‌ ها با حساسیت ویژه‌ ای نگاه می‌ کنند.

وی با بیان اینکه قولها و وعده های بی اساس و بیهوده جز ایجاد مشکل و بالا بردن سطح انتظارات، اثر دیگری نخواهد داشت، گفت: نمایندگان مجلس اعتبارات مالی دولتی در اختیار ندارند که بخواهند عملیات اجرایی انجام دهند به همین دلیل مطالباتی که برای مردم بوجود می آورند باید قابل برآورده شدن باشد و به انتظارات دامن نزند.

شیخ زاده افزود: یکی از نشانه های نامزدهای اصلح قانونمداری و حرکت در مسیر قانون است.

معاون برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: نامزدها توجه داشته باشند که تبلیغات انتخاباتی با صرف هزینه های بالا در استان نتیجه مثبت نمی دهد زیرا مردم هوشیارند و می دانند اینگونه نامزدها در کرسی نمایندگی برای مردم مفید نخواهند بود.

وی گفت: صحنه انتخابات، میدان رزمایش و مانور قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران است که از حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه های مختلف نشات می گیرد.

شیخ زاده افزود: حضور حداکثری مردم ولایت مدار سیستان و بلوچستان در انتخابات، میثاق دوباره با امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری است.