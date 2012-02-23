برگزاری مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت/ حضور 17 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در این رابطه اظهار داشت: برنامه های ورزشی ویژه زندانیان در سالهای اخیر از جهش قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی بیان داشت: فعالیتهای ورزشی در زندانهای لرستان در رشته های مختلفی نظیر فوتسال، کشتی، تنیس روی میز، والیبال، آمادگی جسمانی، ورزش صبحگاهی، دارت، شطرنج و ... در حال اجراست که از مشارکت قابل قبولی نیز برخوردار بوده است.

حضور 17 استان در مسابقات ورزشی مددجویان

محمدی ورزش صبحگاهی را مهمترین فعالیت ورزشی زندانیان برشمرد و اظهار داشت: بیش از 90 درصد از زندانیان زندانهای لرستان در برنامه های ورزشی صبحگاهی مشارکت دارند.

مدیرکل زندانهای لرستان عنوان کرد: همه ساله در برخی از رشته های پرطرفدار ورزشی مسابقات کشوری برگزار می شود که استانها مددجویان برتر خود را در قالب تیمهایی به این مسابقات اعزام می کنند.

وی تصریح کرد: امسال نیز اداره کل زندانهای لرستان به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات ورزشی مددجویان سراسر کشور انتخاب شده است.

وی افزود: این مسابقات در نیمه دوم اسفندماه جاری با حضور 17 استان در رشته های فوتسال، دارت و تنیس روی میز برگزار خواهد شد.

برنامه متنوع برای زندانیان زن لرستان

همچنین بنابر این گزارش مسئول ستاد امور بانوان زندانهای لرستان گفت: در زندانهای لرستان در طول سال و بر اساس زمانبندی معین برنامه های متنوعی برای همکاران و زندانیان زن تعریف و اجرا می شود.

اشرف بهلولی در این رابطه اظهار داشت: زن در نظام اسلامی دارای جایگاه و منزلت خاصی است و در هیچ مکتب دیگری چنین تعریفی از جایگاه و حقوق زن دیده نمی شود.

وی افزود: جایگاه متعالی زن در اسلام و جامعه اسلامی به طور قطع قابل مقایسه با هیچکدام از جوامع دیگر نیست و افزایش اعتراضات زنان به میزان و نوع حقوق اجتماعی خود در کشورهای دیگر گواه این ادعاست.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان در ادامه بیان داشت: در زندانهای لرستان نیز در طول سال و بر اساس زمانبندی معین برنامه های متنوعی برای همکاران و زندانیان زن تعریف و اجرا می شود.

وی افزود: برخی از برنامه های ویزه زندانیان زن عبارتند از برگزاری مراسم به مناسبتهای ملی و مذهبی، فعالیتهای ورزشی، کلاسها و کارگاههای آموزشی در موضوعات مختلف با حضور اساتید، روحانیون و ... که با مشارکت حداکثری زنان اجرا می شوند.

بهلولی تصریح کرد: حضور همکاران زن در برنامه های مختلف همچون همایشها، گردهمایی ها، دیدار با خانواده معظم شهدا، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان و شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف از دیگر برنامه های ستاد امور بانوان زندانهای لرستان در سال جاری بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زنان در حوزه های مختلف سازمان زندانها عهده دار مسئولیتهای گوناگونی هستند و با توجه به شرایط سخت کار در زندانها اقدامات آنها قابل تقدیر است.

همایش مدیران عامل انجمنهای حمایت از زندانیان

مدیرکل زندانهای لرستان در همایش یک روزه مدیران عامل انجمنهای حمایت از زندانیان گفت: ابتدا باید دانست که فلسفه وجودی انجمنها چیست و نیت از تولد چنین تشکلی چه بوده است.

محمدعلی محمدی اظهار داشت: قدر مسلم برنامه ریزانی که انجمنها را به عنوان یک عامل حمایت کننده و کار در زندانهای کشور راه اندازی کرده اند نگاهشان به خانواده های زندانیان و خلاءهای این نهاد مهم اجتماعی بوده است.

وی ضمن اشاره به منشاء عوامل تهدید کننده خانواده های زندانیان، عنوان کرد: مهمترین عامل این آسیبها ممکن است عوامل اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و در مقیاس کوچکتر گاهی ممکن است علل جغرافیایی و سیاسی باشد.

مدیرکل زندانهای لرستان با بیان اهمیت برخورداری از یک ساختار هدفمند در همه امور، تصریح کرد: ابتدا لازم است در حوزه پیشگیری حرکت را شروع کرده و در گام بعدی مرحله درمان را آغاز کرد.

مدیرکل زندانهای لرستان اظهار داشت: لازم است که انجمنها علاوه بر حضور قدرتمند در مسائل اقتصادی، در حوزه های مشاوره، مددکاری و آموزش نیز ورود پیدا کنند.

محمدی ادامه داد: در بحث اشتغال و درآمدزایی نیز پتانسیلهای بالایی وجود دارد که لازم است با برنامه ریزی دقیق شناسایی و مورد بهره بردرای قرار گیرند.

وی افزود: همچنین حمایت بخش خصوصی و دولتی از حضور انجمنها در حوزه اقتصاد امری ضروری است.