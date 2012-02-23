کشف 55 هزار مواد محترقه و دستگیری هشت نفر در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از کشف تعداد 55 هزار عدد مواد محترقه و دستگیری هشت نفر متهم در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

سرهنگ پاسدارصفوه الله امام وردی محمدی، افزود: با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال و توزیع مواد محترقه در سطح استان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به مرحله اجرا در آمد.

وی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح و همچنین مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی با انجام یکسری اقدامات پلیسی ، موفق به شناسایی و دستگیری خرده فروشی شدند.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی تصریح کرد: ماموران با هماهنگی های قضایی و دستگیری چند نفر دیگر، نهایتا موفق به شناسایی عامل اصلی تهیه و توزیع مواد محترقه در سطح شهرستان بجنورد شدند.

وی در ادامه گفت: در بازرسی به عمل آمده از محل نگهداری مواد محترقه، تعداد 55 هزار عدد مواد محترقه کشف و ضبط شد.

محمدی با اشاره به اینکه این طرح ها همچنان در سطح استان اجرا خواهد شد، افزود: متهمان به همراه مواد محترقه مکشوفه، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری ۳۱ سوداگر مرگ در شهرستان اسفراین



فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، از دستگیری 31 نفر از سوداگران مرگ در این شهرستان خبرداد.



سرهنگ حسین بدری افزود : از این تعداد ۱۴ نفر معتاد و ۱۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر هستند که طی بهمن ماه سال جاری دستگیر شده اند.



وی افزود: در همین رابطه مقدار دو کیلوگرم تریاک، ۱۲۱ گرم هروئین و ۱۲۴ گرم سایر موادمخدر کشف و ضبط شد.

بدری همچنین از برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف خبر داد و گفت: طی ماه گذشته ۳۲۳ دستگاه موتورسیکلت و ۳۸ دستگاه خودرو از رانندگان متخلف نیزوقیف شد.

وی همچنین در خصوص عملکرد پلیس این شهرستان در راستای دستگیری سارقان از دستگیری ۹ سارق در ماه گذشته خبرداد و افزود: دستگیر شدگان به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی در ادامه داد: طی یک ماه گذشته ۱۵ فقره انواع سرقت در این شهرستان رخ داده که از این تعداد ۹ فقره منجر به کشف شده است.



فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در بهمن ماه جاری تعداد ۱۹۴ عدد موادمحترقه کم خطر و مقادیری سی دی غیرمجاز کشف، که در این راستا تعداد ۱۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.



بدری با اشاره به اینکه ۱۵ نفر در محورهای درون و برون شهری شهرستان اسفراین طی بهمن ماه امسال براثر سوانح رانندگی مجروح و یک نفر نیز فوت کرده، اظهارداشت: در یک ماهه گذشته ۱۲ فقره تصادف جرحی و یک فقره تصادف فوتی نیز در حوزه استحفاظی این شهرستان رخ داده است.

دستگیری 28 سارق حرفه ای در شهرستان شیروان

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی از دستگیری 28 سارق حرفه ای، طی بهمن ماه امسال در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ یوسفخانی افزود: دستگیرشدگان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی همچنین گفت: طی یک ماه گذشته مقدار سه کیلو و 100 گرم تریاک و 105 گرم سایر مواد مخدر کشف و در این رابطه تعداد 10 نفر معتاد و 11 نفر قاچاقچی و فروشنده موادمخدر دستگیر شدند.



یوسفخانی در مورد تخلفات رانندگی نیز اظهارداشت: طی مدت یادشده 144 دستگاه موتورسیکلت و 42 دستگاه خودرو از رانندگان متخلف توقیف شده است.



وی با اشاره به اینکه 23 نفر در محورهای درون و برون شهری شهرستان شیروان طی بهمن ماه امسال براثر سوانح رانندگی مجروح شده اند، بیان داشت: در مدت یادشده 20 فقره تصادف جرحی در حوزه استحفاظی این شهرستان رخ داده است.