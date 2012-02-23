حماسه 12 اسفند دشمن را وادار به عقب نشینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق ظهر پنج شنبه در گردهمایی بسیجیان شهرداری کرج اظهار داشت: حضرت امام (ره) در دوران حاکمیت طاغوت در کشور، مردم را امیدوار کرد و جامعه فرو رفته در فساد را اصلاح کرد و توانست حکومت منحوس طاغوت را براندازد.

وی عنوان کرد: انقلابی که حضرت امام(ره) برای ما به یادگار گذاشت، هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا در حال بررسی و اجرا است که این نشان دهنده ترویج انقلاب اسلامی ایران در جهان است.

حسینی ادامه داد: در واقع رهبر الهی از جانب خدا مامور شد تا تشکیل حکومت اسلامی دهد که در این زمینه مردم نیز به منویات رهبری لبیک گفتند و توانستند این انقلاب را 33 سال با اقتدار حفظ کنند.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اشاره به پایبندی 33 سال ملت به این نظام و کشور یادآور شد: این ملت تا آخرین قطره های خون خود در مقابل دشمنان می ایستند و توطئه های آنان را خنثی می کنند.

وی اعلام کرد: در این زمینه نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در عبور دادن انقلاب از سختیها و مشکلات خطیر و بی بدیل است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در ادامه با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک، افزود: در این زمینه ملت همیشه در صحنه ایران با روحیه انقلابی خود، با حضور حداکثری پای صندوقهای رای، بار دیگر دشمنان را از این کشور و ملت نا امید می کنند.

وی اعلام کرد: افرادی که به ظاهر داعیه دار دموکراسی هستند، در داخل و خارج از کشور سعی در نشان دادن حضور کمرنگ ملت ایران در پای صندوقهای رای دارند که در این زمینه به طور قطع بار دیگر دشمنان نا امید خواهند شد.

حسینی اضافه کرد: در برهه فعلی اصلی ترین خواسته نظام از مردم، مشارکت و حضور حداکثری است که مردم باید در این زمینه هوشیار و بصیر باشند.